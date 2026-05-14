Chi era Muriel Oddenino, la biologa e sub esperta morta alle Maldive: la vita dedicata al mare e le ricerche scientifiche. Le reazioni sui social – Il video

Assegnista di ricerca per l'Università di Genova, aveva già una grande esperienza nel suo settore nonostante la giovane età. L'amore per il mare diventato il suo lavoro e il legame con la docente Monica Montefalcone, che ha seguito per un nuovo progetto scientifico alle Maldive

Aveva 31 anni e veniva da Poirino, nel Torinese Muriel Oddenino, una dei cinque italiani che hanno perso la vita durante un’immersione alle Maldive. Laureata in Scienze naturali all’Università di Torino per il primo corso triennale, aveva poi proseguito il suo percorso a Genova tra il 2019 e il 2022, prima di trascorrere undici mesi come ricercatrice all’Università di Bari, fra il 2023 e l’anno successivo. Nel capoluogo ligure ricopriva il ruolo di assegnista al dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita.

Le ricerche sugli ecosistemi marini e le praterie di Posidonia

La passione per il mare l’aveva portata a unire la vita personale a quella accademica. Subacquea esperta, Oddenino firmava da coautrice diverse pubblicazioni scientifiche dedicate alla tutela degli habitat marini. Tra i suoi lavori più recenti figura uno studio sulle dinamiche temporali delle praterie di Posidonia oceanica nell’Area di tutela marina di Capo Mortola, un tema centrale per chi si occupa della salute del Mediterraneo e delle sue specie più fragili.

Il ricordo sui social: «Ragazza con il sorriso negli occhi»

Sul profilo social della ricercatrice, ricco di post in cui condivideva anche le apparizioni della docente Monica Montefalcone a Geo&Geo su Raitre, sono comparsi i primi messaggi di chi la conosceva. Tra questi, quello di una barista di Borgio Verezzi, paese ligure tra Finale e Pietra: «Ciao piccolina ragazza meravigliosa, dolce e sensibile, sempre con il sorriso negli occhi e la gentilezza nel cuore. Ti vedevamo entrare in caffetteria ci chiedevi la tua focaccia e il cappuccino senza lattosio, pronta a fare due chiacchiere e a regalare un momento di allegria a tutti noi». E ancora: «La tua presenza mancherà tantissimo, ma il ricordo della tua luce, del tuo sorriso e della tua dolcezza resterà per sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo con affetto al dolore della famiglia e di tutte le persone che ti hanno voluto bene. Ciao Muriel Oddenino».