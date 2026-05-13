Trump: «L’Iran sta vincendo? Chi lo dice è un traditore» – La diretta

Il Nyt: l'Iran ha ancora il 70% delle sue capacità missilistiche. Il presidente Usa in Cina: no a pedaggi a Hormuz. Prezzi di petrolio e gas in calo, Borse positive

Nel 75esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha scritto su Truth che chi negli Usa dice che l’Iran sta vincendo è un traditore: «Tutto ciò che ottengono è infondere nell’Iran una falsa speranza, laddove non dovrebbe essercene alcuna. Si tratta di codardi americani che fanno il tifo contro il nostro Paese». Nel frattempo oggi i prezzi di petrolio e gas sono in calo e le Borse sono positive, mentre il presidente degli Stati Uniti è in viaggio per la Cina dove incontrerà Xi Jinping. Cina e Usa hanno anche diffuso una dichiarazione congiunta in cui dicono che non ci saranno dazi o pedaggi per passare dallo Stretto di Hormuz.