Argentina, riprende il principale trasmettitore dell’hantavirus, lo tocca e pubblica tutto su TikTok. È polemica – Il video

Il caso a Bariloche, mentre la giovane faceva trekking. «A mia discolpa, non sapevo che si trattasse di un animale portatore del virus», ha poi detto in un post

Un caso sta scatenando delle polemiche in Argentina, dove una giovane si è ripresa mentre maneggiava un topo dalla coda lunga durante un’escursione a Bariloche. Nella stessa città, ricorda il quotidiano Los Andes, un uomo di 45 anni è stato ricoverato in ospedale (e si trova ora in terapia intensiva) dopo aver contratto l’hantavirus. Mentre in Italia una turista, sua connazionale, è ricoverata a Messina per una brutta polmonite: anche per lei è stato richiesto un test allo Spallanzani, così come per altri casi sospetti in Italia.

Il video con il topo dalla coda lunga

L’influencer Marina Korb, secondo il quotidiano Los Andes, ha pubblicato in queste ore un video dove maneggia un topo che per la sua tipologia è proprio un vettore particolare per questo tipo di virus. «Non mordermi», dice tra l’altro la giovane nei confronti della bestiola. Davanti alle polemiche ha poi spiegato che le immagini erano state registrate un anno prima. Una versione a cui non sembrano comunque credere diversi suoi followers.

«Non sapevo che quel topo fosse portatore del virus»

«A mia discolpa, non sapevo che quello fosse il topo dalla coda lunga portatore del virus, ho solo visto un animale molto carino, e quella sera ho scoperto che in quella settimana erano morte delle persone a causa di un’epidemia proprio lì», ha dichiarato, lasciando intendere inizialmente di aver registrato il video di recente. Ha poi dichiarato di non aver mai avvertito alcun sintomo e ha difeso la sua posizione nella sezione commenti. «Spoiler: sono sopravvissuta. Quel topolino non aveva niente, ma non provateci a casa», ha scritto, ma intanto il caso è esploso sia in rete che nei media. Dopo lo scoppio del focolaio di hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius, anche in Argentina si parla dei rischi di un contagio. Davanti alle critiche ricevute Marina ha invitato chiunque a non imitare quello che aveva fatto nei luoghi in cui il virus, tra l’altro, è in circolazione da diverso tempo. Non tutti i topi dalla coda lunga sono portatori del virus, ma in una zona endemica possono esserlo e oltre al contagio animale-animale possono trasmettere anche il virus Andes (della famiglia Hantavirus), ovvero quello che ha colpito la nave da crociera.