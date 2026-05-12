Hantavirus, «Federico sta bene e non ha sintomi», la sindaca di Villa san Giovani sul 25enne in quarantena. L’Oms: 9 casi confermati – La diretta

La sindaca del comune nel Reggino smentisce le voci sul ricovero del ragazzo. Domani saranno effettuate solo le analisi dei campioni biologici al centro di malattie infettive di Roma

Sta bene e non ha sintomi il 25enne di Villa san Giovanni, in quarantena dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna sudafricana morta per l’hantavirus. A smentire le voci sul suo ricovero allo Spallanzani di Roma è la sindaca Giusy Caminiti, che ha sentito sia il ragazzo che l’azienda sanitaria locale. Domani 11 maggio saranno spediti al centro di malattie infettive di Roma i campioni biologici, per le analisi previste dal protocollo sanitario. In mattinata c’era stato un riscontro rassicurante sul caso veneto legato all’hantavirus. Il tampone effettuato sul turista sudafricano a Padova, finito sotto osservazione dopo essere stato esposto al virus, ha dato esito negativo. La conferma è arrivata da Mara Campitiello, direttrice della prevenzione del ministero della Salute, ai microfoni di Radio anch’io. La dirigente, però, ha invitato a mantenere alta la guardia: un primo risultato negativo, ha spiegato, «non esclude una possibile positività successiva», anche se l’assenza di sintomi gioca a favore dell’uomo, che resta comunque in isolamento e sotto sorveglianza sanitaria. Stessa situazione per gli altri quattro passeggeri che condividevano il volo con la donna contagiata salita a Johannesburg e poi morta in Sudafrica: tutti asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario, come ribadito dalla stessa Campitiello.

Hantavirus in Italia: cosa prevede la circolare del ministero

Nessun segnale di allarme concreto, ma il ministero della Salute ha scelto la linea della massima prudenza con una circolare che rafforza i protocolli già esistenti. Il documento punta a intercettare in tempo eventuali casi sospetti e ad attivare subito le misure di contenimento, coinvolgendo gli Uffici Usmaf che presidiano aeroporti e punti di ingresso nel Paese. Alle Regioni e alle Province autonome viene chiesto di indicare laboratori di riferimento e di applicare quarantena fiduciaria e sorveglianza attiva a chi è stato in contatto con casi positivi o con passeggeri ed equipaggio della nave Hondius, soprattutto se compaiono febbre, sintomi respiratori, gastrointestinali, vertigini o brividi. Le precauzioni richiamano quelle entrate nel lessico comune con il Covid: uscire il meno possibile, isolarsi in casa, indossare la mascherina ed evitare assembramenti e mezzi pubblici. Sulla portata del rischio è intervenuta a Radio anch’io anche la virologa Ilaria Capua, senior fellow alla Johns Hopkins University di Bologna, che ha invitato a non confondere questo scenario con quello pandemico: «sono virus che difficilmente si contagiano da uomo a uomo» e, considerando che i passeggeri scesi dalla nave erano asintomatici e trasferiti con veicoli protetti, «il rischio di contagio è praticamente zero».