Depressione post-partum, l’allarme per i papà: se la madre ne soffre, il rischio per l’uomo aumenta dell’81%

Sintomi meno evidenti, diagnosi più rare e strumenti ancora poco calibrati: la depressione post-partum nei padri passa spesso inosservata. Eppure si tratta di una condizione clinica che può influenzare la relazione di coppia e lo sviluppo emotivo del bambino

Condizione sempre più riconosciuta e studiata quando riguarda le madri, la depressione post-partum nei padri resta invece più sfumata. Eppure anche loro, nei mesi successivi alla nascita di un figlio, possono sviluppare sintomi depressivi legati all’esperienza della neo genitorialità ma che, a differenza della mamma, difficilmente vengono ricondotti a un disturbo vero e proprio. Più spesso invece vengono interpretati come una reazione transitoria alla stanchezza o alla necessità di adattarsi a nuovi equilibri familiari.

Un problema sottostimato

Negli ultimi anni la ricerca ha iniziato a colmare questa lacuna, mostrando come la depressione post-partum paterna sia tutt’altro che marginale. A renderla meno riconoscibile è anche la sua manifestazione: rispetto a quella materna, tende a esprimersi in forme più indirette, irritabilità, distacco emotivo, difficoltà di concentrazione, che raramente attivano un percorso diagnostico. Proprio per questo, la condizione resta ancora in gran parte sottostimata. In questo contesto un recente studio prova a chiarire meglio quando e perché il rischio di depressione post partum paterna aumenta, mettendo soprattutto in luce il ruolo della relazione tra i due genitori.

Quanto è diffusa e da cosa dipende: i numeri dello studio

A fare luce sull’esperienza che riguarda i neo papà è il recente studio pubblicato sull’American Journal of Preventive Medicine che ha analizzato una coorte retrospettiva di oltre 17mila coppie. L’analisi descritta dal documento si concentra sulla comparsa di depressione nei 12 mesi successivi al parto, prendendo in considerazione entrambe le figure genitoriali e la loro evoluzione nel tempo. Nel campione preso in esame sono stati identificati 326 casi di depressione post-partum paterna (1,7%), a fronte di 1.731 diagnosi materne (8,9%). Numeri che confermano come il fenomeno nei padri sia meno frequente, ma tutt’altro che raro. Il dato più interessante riguarda però il modo in cui il rischio si distribuisce: tra i padri, la probabilità di sviluppare una depressione post-partum risulta più alta nelle coppie in cui anche la madre riceve una diagnosi: il 3,0% contro il 1,6 per cento.

La correlazione tra madri e padri

Per analizzare questa relazione, i ricercatori hanno utilizzato modelli statistici che permettono di seguire nel tempo la comparsa della depressione e di isolare il peso dei diversi fattori clinici: il risultato è che la presenza di depressione post-partum materna si associa a un aumento dell’81% del rischio nei padri. Ma questo legame non è automatico: emerge solo quando la depressione materna è “nuova”, cioè senza precedenti clinici. Un elemento che suggerisce come la fase del post-partum possa rappresentare un momento critico condiviso, in cui la vulnerabilità psicologica si distribuisce all’interno della coppia e non resta confinata a un solo genitore.

Come si manifesta nei padri (e perché si riconosce meno)

Più che con una tristezza evidente o un calo dell’umore facilmente riconoscibile, la depressione post-partum nei padri tende a manifestarsi in forme più sfumate e indirette. Diversi studi descrivono un quadro in cui prevalgono irritabilità, tensione, difficoltà a gestire le emozioni, distacco dalla relazione con il partner o con il neonato, accompagnati spesso da problemi di sonno e concentrazione. In alcuni casi possono emergere anche comportamenti di evitamento o una maggiore impulsività, segnali che difficilmente vengono associati a un disturbo depressivo.

Le conseguenze sul figlio

Negli ultimi anni alcuni studi hanno iniziato a osservare anche le ricadute sul rapporto con il bambino. La depressione paterna è stata associata, ad esempio, a una minore interazione e coinvolgimento nelle cure quotidiane. In più, si evidenzia una maggiore difficoltà nella sintonizzazione emotiva e, nel tempo, un aumento del rischio di problemi comportamentali ed emotivi nei figli, come iperattività, difficoltà nella regolazione delle emozioni o relazioni sociali più complesse. Effetti che tendono a essere più marcati quando il disagio non viene riconosciuto e trattato nei primi mesi dopo la nascita. La letteratura sottolinea poi come i padri tendano a cercare meno aiuto e a entrare più raramente nei percorsi di screening dopo la nascita, con il risultato che molti casi restano non diagnosticati. A questo si aggiunge un altro elemento: gli strumenti utilizzati per individuare la depressione post-partum sono stati sviluppati sulla base dei sintomi materni e possono quindi intercettare con minore efficacia le manifestazioni nei padri.