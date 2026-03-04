«Quanti figli vuoi? Hai periodi di depressione?»: il questionario shock per un posto da amministrativo che scava nella vita dei candidati

Domande su risparmi bancari, intenzioni procreative e presunte manie di persecuzione. La Fondazione che sottopone il form si difende: «Vogliamo solo assicurarci che i dipendenti siano felici». Ma il caso finisce al Garante della Privacy

«Sei intenzionato ad avere due figli (o meno) anche se la tua salute e le tue entrate te ne permetterebbero di più?», «pensi spesso che gli altri ti stiano guardando o stiano parlando di te alle tue spalle?», «le tue finanze personali per quanti mesi ti permetterebbero di andare avanti ipotizzando che per un periodo non dovessi ricevere stipendio?», «useresti delle punizioni rigide su di un bambino di 10 anni se si rifiutasse di obbedirti?», «hai periodi di tristezza e depressione senza una ragione apparente?», e ancora «possiedi una casa di proprietà (anche se gravata da mutuo)?». Sono solo alcune delle domande che Fondazione Entroterre, un ente del terzo settore attivo in ambito socio-culturale, sottopone ai propri candidati attraverso un questionario online, «facoltativo ma fortemente consigliato», della durata di 30-40 minuti.

La denuncia di un candidato

A denunciare a Open l’accaduto è Giulio (nome di fantasia), un giovane candidato che, dopo aver trovato l’annuncio sul sito Profilcultura, ha applicato per un ruolo amministrativo ed è rimasto profondamente turbato dall’invasività del form ricevuto via mail subito dopo l’invio del suo curriculum. «La cosa che mi ha stupito di più è trovare un questionario di questo genere dentro una Fondazione che lavora nel settore culturale e sociale. Al di là della discutibilità e liceità delle domande, non ha alcun senso con il posizionamento valoriale di questa realtà», ha confessato a Open.

Il questionario su famiglia, finanze, salute e vita privata

Come ci ha spiegato Giulio, il questionario era «preliminare a qualsiasi tipo di colloquio e facoltativo ma fortemente consigliato». Secondo quanto riportato dal giovane, la sua compilazione avrebbe costituito un vantaggio rispetto agli altri candidati nel processo di selezione (elemento poi smentito dalla Fondazione stessa, sentita da Open). Nel form, che ricorda la struttura di alcuni test diagnostici della personalità, come il celebre Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), solitamente utilizzato in ambito psichiatrico o per selezioni in corpi militari e di pubblica sicurezza, ci sono domande la cui legittimità e opportunità sono quanto mai dubbie.

Si indaga sulla salute psicofisica, sulla pianificazione finanziaria, su questioni etiche e morali, per arrivare a toccare corde estremamente intime. Tra i quesiti compaiono dubbi sulla volontà di avere figli in base alle proprie entrate, richieste specifiche su eventuali «sensazioni oniriche» o stati di infelicità cronica, e indagini su presunte manie di persecuzione. Insomma, l’impressione è quella che si voglia delineare un profilo psicologico, più che valutare il background accademico e professionale. E certamente questo solleva un tema etico, oltre che giuridico.

La testimonianza: «Mi sono sentito profondamente turbato»

Giulio ha raccontato a Open di aver ricevuto una mail in cui il questionario veniva presentato come uno strumento per valutare la coerenza rispetto al profilo. «Una volta aperto, mi sono reso conto che le domande non avevano nulla a che fare con la posizione o comunque con le mie esperienze pregresse». A quel punto Giulio ha deciso di contattare telefonicamente la Fondazione per esprimere il proprio turbamento e perplessità: «Mi è stato detto che è un form che hanno sempre usato anche in precedenza, che dal punto di vista legale sono tranquilli. Mi hanno detto che erano dispiaciuti che io mi fossi sentito a disagio, ma hanno ribadito il concetto che avrebbero dato la precedenza a chi avesse compilato il form. Io ho risposto che non solo non avevo intenzione di compilarlo, ma che avrei ritirato direttamente la mia candidatura, perché ero molto turbato da questa situazione. Ho anche suggerito loro di rimuovere il questionario e li ho avvertiti che lo avrei segnalato al Garante della Privacy». Dopo aver mandato una mail in cui ha messo per iscritto quanto detto al telefono, Giulio ha anche chiesto di cancellare i propri dati. «Loro mi hanno risposto dicendomi semplicemente che avevano provveduto a cancellare i miei dati ma non hanno fatto alcun commento sul resto della faccenda».

La replica della Fondazione

Tenta di difendersi la Fondazione. Nicoletta Tassan, responsabile comunicazione dell’ente, pur ammettendo che le domande vadano riviste spiega che si tratterebbe di un test sulle “soft skills” volto a capire in quali contesti un candidato possa rendere meglio, con l’obiettivo finale di garantirne il benessere e il corretto inserimento. «Capisco che queste domande possano essere fraintese, ma i nostri presupposti e il modo in cui noi trattiamo le risorse umane è esattamente il contrario delle tante realtà tossiche che esistono. Cioè, per noi il concetto è che i ragazzi e le ragazze debbano riuscire a realizzarsi, debbano riuscire a affrancarsi, ad avere figli. Cioè queste domande vanno interpretate proprio al contrario. Questi dati non sono mai una precondizione per poter accedere a un colloquio», dice a Open. Le domande inopportune o fuori luogo vengono giustificate come parte di batterie di test standard, somministrate da un consulente delle risorse umane che proviene dal mondo delle aziende tradizionali e che utilizza i propri metodi schematici per inquadrare i profili. Tassan spiega che l’obiettivo è quello di «sapere cosa a una persona piace fare, come si sente più a suo agio. Il nostro obiettivo è sempre e comunque il benessere della persona e il suo inserimento».

Il nodo della privacy

Resta il fatto che, al di là delle intenzioni dichiarate, la prassi si scontra con i limiti imposti dall’ordinamento italiano. Lo Statuto dei Lavoratori e il Codice sulla Privacy vietano infatti ai datori di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sulla vita privata dei candidati, a meno che non siano strettamente pertinenti, rilevanti eproporzionate rispetto al ruolo professionale offerto. E chiedere a un candidato per una posizione amministrativa a che età ha iniziato a guadagnare o se il pensiero della paura gli provoca reazioni fisiche, supera ampiamente questo confine.