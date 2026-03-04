Nuovi lavori: la Camera cerca un lucidatore di lampadari e parquet

Attualmente il servizio pulizie ha in forza 166 persone. Altri 21 saranno reclutati a breve. Il bando della Cd Servizi

La Camera dei deputati cerca un lucidatore di parquet e lampadari. È uno dei 24 ruoli aperti dopo gli addetti alla ristorazione, al facchinaggio, al guardaroba e alla pulizia. Attualmente il servizio pulizie ha in forza 166 persone. Altri 21 saranno reclutati per lavori come lucidare i parquet, pulire i lampadari e le vetrate e nettare davanzali e garitte esterne. Ci sarà anche un addetto alle piante ornamentali. Che deve avere una preparazione in vivaistica.

Il lucidatore di lampadari

Il Fatto Quotidiano racconta che anche l’area parcheggi andrà rinforzata con altre due risorse. Le qualità che si cercano sono la capacità di problemi solving e l’amabilità nell’approccio. Si scrive così nel bando della Cd Servizi, società in house di Montecitorio. Dei 24 futuri assunti, 21 lavoreranno alle pulizie «di pavimenti, arredi, superfici, attrezzature di lavoro, di varie tipologie di locali, con specifico impiego nelle “lucidature di pavimenti in parquet, marmo e cotto; pulizia di pavimenti flottanti; lavaggio di superfici vetrate, anche di facciata e di davanzali». Ma anche «lavaggio di guide e moquette; spolveratura, compresa la spolveratura di parti alte, quali corpi illuminanti», ovvero lampadari e plafoniere.

La selezione

Ci saranno da pulire anche le fontane e i servizi igienici, oltre a «tutti i marciapiedi perimetrali dei palazzi e le garitte dei carabinieri». L’ultima selezione prevede un colloquio individuale «di approfondimento delle competenze trasversali e della motivazione al ruolo del candidato». Del quale saranno sondate le attitudini in termini di «comunicazione, team working, flessibilità e motivazione». Requisiti parzialmente diversi invece quelli richiesti all’addetto a piante interne ed esterne che oltre a comunicazione e motivazione dovrà pure avere «spiccate doti di organizzazione e proattività».