Nel 2025 sono crollati gli affari privati di Alfonso Signorini colpito dai bombardamenti mediatici di Fabrizio Corona

Dimezzato il fatturato e scesi oltre sei volte gli utili della Callas55 del giornalista e dirigente tv costretto ad autosospendersi da Mediaset e a lasciare la direzione editoriale del settimanale Chi

Nel 2025 sono crollati gli affari privati di Alfonso Signorini. Il fatturato della sua Callas55 srl si è dimezzato, scendendo dai 605.102 euro del 2024 a 301.294 euro. Ancora peggio sono andati i guadagni, crollati da 340.633 a 49.056 euro. Prosciugate anche le disponibilità liquide della società: dei 263.068 euro dell’anno precedente sono restati in cassa solo 17.257 euro. Anche la sua società fondata nel marzo 2023 evidentemente è stata terremotata dall’attacco di Fabrizio Corona nell’anno nero di Signorini, costretto ad autosospendersi da Mediaset e a lasciare la direzione editoriale del settimanale Chi.

Era andata molto meglio nell’anno di esordio, nonostante soli otto mesi di attività

La Callas55 srl ha come oggetto sociale principale «attività di servizio alle imprese nel campo della comunicazione sia tradizionale che della new economy, influencer marketing,

pubbliche relazioni, pubblicità, promozione in attività formative, produttive e commerciali in ambito televisivo, cinematografico, teatrale, radiofonico, sportivo, della moda e delle arti visive in genere». Nel primo anno è stata attiva solo otto mesi, durante i quali però è riuscita a fatturare 364.967 euro (più che nei 12 mesi del 2025) e portare a casa un utile di 220.290 euro, oltre cinque volte superiore a quello dell’anno nero.

La soprano Maria Callas

La passione di Signorini per Maria Callas: «avrei lasciato tutto per seguirla»

Signorini non ha mai spiegato ufficialmente il nome della sua società, ma è noto che il giornalista e dirigente televisivo abbia sempre avuto una passione per la lirica, e una in particolare per Maria Callas a cui ha dedicato un libro uscito nel centenario della sua nascita: Troppo fiera, troppo fragile. Il 1955 è stato l’anno d’oro della Callas al Teatro alla Scala di Milano, e probabilmente il nome della società nasce da questo connubio. In una intervista concessa dopo l’uscita del suo libro Signorini aveva sostenuto: «La Callas non è una donna, è una Dea. Io sono letteralmente pazzo di lei. Menomale che non sono vissuto ai suoi tempi perché sennò avrei lasciato ogni mia ambizione, ogni mio interesse per seguirla nel mondo. Io avrei lasciato tutto per lei». La dichiarazione d’amore appassionata però non è bastata però a risollevare gli affari di Signorini sotto le bombe di Corona e del suo Falsissimo.