Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona, i legali: «Campagna calunniosa e diffamatoria»

La decisione, «già comunicata a Mediaset», è stata annunciata dagli avvocati del conduttore tv. L'azienda di Cologno Monzese: «Applicazione rigorosa del codice etico»

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona su un presunto «sistema» per l’ingresso al Grande Fratello. La decisione, «già comunicata all’azienda», è stata annunciata dai legali del conduttore, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello che, in una nota, hanno definito il loro assistito «vittima di gravi e reiterate condotte criminose». Pochi giorni fa la società di produzione del Gf, Endemol Shine Italy, aveva annunciato «verifiche interne» per chiarire «il rispetto del codice etico e delle procedure» che regolano le selezioni dei concorrenti.

La nota dei lagali

«È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini», scrivono i legali, spiegando che l’autosospensione «ha l’obiettivo di fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media». Signorini, «professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione – prosegue ancora la nota – una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset».

Mediaset: «Accogliamo la decisione di Signorini»

Mediaset accoglie la decisione di Signorini di «sospendere cautelativamente» il suo impegno editoriale, «stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto»: è quanto si legge in una nota dell’azienda di Cologno Monzese. «Mediaset – prosegue il comunicato – agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi. In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare, l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico». E poi ancora: «Allo stesso tempo, Mediaset – conclude la nota – ribadisce che chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto».

La vicenda

Tutto ha origine dalla puntata del 15 novembre di Falsissimo, nella quale l’ex re dei paparazzi ha rivolto accuse gravi al conduttore del Grande Fratello, sostenendo che avrebbe fatto avances a candidati e concorrenti del programma e diffondendo presunte chat e immagini a sostegno delle sue affermazioni. Dopo le accuse, Signorini si è trincerato nel silenzio. Facendo sapere di aver messo tutto in mano ai suoi avvocati. Poi la notizia della denuncia nei confronti di Corona per revenge porn che ha portato alla perquisizione della società Velvet Cut srl, che produce Falsissimo, e degli studi di produzione. Oltre al sequestro del materiale pronto per la seconda puntata della trasmissione su YouTube. Questa, però, è andata in onda dopo una nuova registrazione, arricchita da un’intervista con l’ex gieffino Antonio Medugno, che avrebbe denunciato Signorini di stupro ed estorsione.

Corona ha, inoltre, rivelato che quello di Medugno sarebbe solo «il caso zero» di tanti altri simili. Dopo essere stato ascoltato dai pm nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn, l’ex paparazzo ha dichiarato di avere informazioni su «altri abusi da parte di Signorini». Durante l’interrogatorio, Corona avrebbe, inoltre, fatto i nomi di altre presunte vittime e fornito dettagli anche su alcune sue relazioni e contatti. Nel frattempo, è arrivata la notizia dell’avvio di un’indagine interna da parte della società di produzione del Grande Fratello. E, oggi, l’autosospensione del conduttore tv dopo l’allontanamento dai social.