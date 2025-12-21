Caso Signorini, sequestrati a Corona i video per la nuova puntata: «Ipotesi revenge porn». Lui attacca: «Così proteggete un porco» 

Fabrizio Corona ha annunciato di aver girato di nuovo tutto il materiale necessario in tempi record e che la puntata uscirà comunque la sera di lunedì 22 dicembre

La procura di Milano ha sequestrato tutto il nuovo materiale che Fabrizio Corona aveva girato e stava filmando per produrre la seconda puntata sul caso Alfonso Signorini, prevista per lunedì 22 dicembre. Lo ha annunciato lo stesso ex re dei paparazzi con una storia Instagram, in cui ha accusato gli inquirenti di essere «schiavi del potere». E in cui ha apostrofato lo stesso conduttore Mediaset dandogli del «porco».

Il sequestro e l’ipotesi di revenge porn

Stando a quanto ha scritto Corona sui social, «quattordici agenti» si sarebbero palesati all’uscio della casa e dello studio di produzione di Corona alle sei del mattino per sequestrare tutto il materiale. Come ha anticipato a Fanpage il legale di Corona, Ivano Chiesa, la procura avrebbe disposto il sequestro di tutto il materiale nell’ambito di un’indagine per revenge porn, intesa come la condivisione pubblica di immagini o video senza il consenso dei protagonisti. Un procedimento avviato da Alfonso Signorini e dai suoi legali con apposita denuncia. «Hanno sequestrato il materiale che secondo loro era pertinente al reato», ha detto Chiesa. «Come sempre, quando c’è di mezzo Fabrizio si scatena la terza guerra mondiale. Mi auguro la stessa solerzia e la stessa tempestività quando avranno analizzato il materiale». Poi l’avvocato ha preso le difese dell’ex paparazzo: «Dov’è il reato di revenge porn quando comunico al popolo che potrebbe esserci qualcosa di gravemente illecito nel comportamento di un personaggio pubblico?».

L’annuncio sulla puntata: «Uscirà puntuale, abbiamo girato di nuovo tutto»

Intanto però Fabrizio Corona è già tornato a lavoro. «Abbiamo dovuto rigirare la puntata, compresa l’intervista-denuncia di Antonio Medugno», l’ex concorrente del Grande Fratello che ha raccontato davanti alle telecamere la storia delle presunte avance ricevute dal conduttore del reality e di «abusi, violenze sessuali e molestie» subiti per poter accedere al cast della trasmissione. L’appuntamento non cambia: lunedì 22 dicembre alle ore 21 sul canale YouTube di Corona dovrebbe uscire – a meno di ulteriori sequestri – la seconda puntata sul cosiddetto “Sistema Signorini”.