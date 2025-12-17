Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
Fiorello chiama Corona a “La Pennicanza”, in video anche il figlio Thiago: «Sai cosa mi ha chiesto? Papà, voglio fare il provino del Gf Vip» – Il video

17 Dicembre 2025 - 18:38 Alba Romano
La battuta fa riferimento all'ultima inchiesta di Falsissimo, in cui l'ex paparazzo accusa Alfondo Signorini di pretendere prestazioni sessuali dai giovani che vogliono entrare nel mondo della tv. Lo showman: «Mi fai paura»

A La Pennicanza, Fiorello torna a colpire con la sua arma preferita: l’ironia affilata. Nel mirino finisce l’ultima inchiesta di Fabrizio Corona presentata a Falsissimo, in cui l’ex re dei paparazzi accusa Alfonso Signorini di gestire in modo poco professionale la selezione dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Secondo Corona, esisterebbe infatti un presunto “Sistema Signorini” attivo da oltre vent’anni e che avrebbe coinvolto circa 500 persone: «Se non vai a letto con lui non entri al Gf», le parole di Corona durante il suo programma.

Il figlio Thiago in video e la battuta

Fiorello apre la puntata con una finta lista di personaggi “scomparsi” dai radar mediatici, trasformando subito la gag in provocazione: «Vi ricordate la Ferragni? E Gianluca Vacchi? Ma soprattutto… Fabrizio Corona? Che fine ha fatto?». Una battuta che prepara il terreno al vero colpo di scena: una videochiamata in diretta proprio con Corona. Collegato da casa, l’ex paparazzo sorprende il pubblico mostrando per la prima volta in televisione il figlio Thiago. «Sai cosa mi ha chiesto? – dice Corona a Fiorello – “Papà, voglio fare il provino del Grande Fratello Vip”». Lo showman coglie immediatamente il riferimento all’inchiesta su Signorini e replica secco, tra le risate: «Tu mi fai paura quando parli».

«Vuoi un’esclusiva? Quello che ho lanciato non finisce qui»

Ma Corona non arretra e rilancia la sua battaglia mediatica: «Sto combattendo una guerra contro il sistema. L’unico vero, pulito e onesto in questo lavoro è Rosario Fiorello». Ma quando lascia intendere l’arrivo di nuove rivelazioni – «Vuoi un’esclusiva? Quello che ho lanciato non finisce qui» – Fiorello intuisce “il rischio” e chiude prontamente il collegamento, evitando possibili “guai” in diretta.

