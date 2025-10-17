Fiorello torna in Tv, l’annuncio a sorpresa nella fascia «dove non c’è niente». La frecciata: «Niente spot, chi vuol capire capisce» – Il video

Un video con una diretta su Instagram per annunciare il suo nuovo spazio televisivo, niente di più. Così Fiorello si è ricavato uno strapuntino nel palinsesto di Rai1

Fiorello torna in tv e lo fa a modo suo: senza preavvisi ufficiali, senza campagne promozionali, solo con un video Instagram pubblicato all’alba. Lo showman ha annunciato che domenica 19 ottobre sarà su Rai1, nella fascia oraria che separa il Tg1 delle 20 da Affari tuoi. L’annuncio è arrivato questa mattina alle 7.28, durante una diretta social insieme al fidato Fabrizio Biggio.

Dove e quando vederlo

«La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2 ma… Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai1», ha spiegato Fiorello con il suo consueto tono sornione. Alla domanda sulla collocazione precisa, lo showman ha aggiunto: «Dopo il Tg1 ma prima dei pacchi, tra Tg1 e pacchi non c’è niente», accompagnando le parole con un gesto eloquente della mano. Si tratta dello spazio che in settimana ospita Cinque minuti di Bruno Vespa, ma che la domenica resta libero. Una finestra breve ma strategica, nel cuore della prima serata.

Niente promo, solo un video

«Non c’è promo, non c’è pubblicità ma solo questo video. Arrivederci e grazie. Chi vuole capire capisce», ha concluso Fiorello insieme a Biggio. Un annuncio minimalista, quasi criptico, magari rivolto ai vertici Rai che non gli hanno riservato neanche una pubblicità dedicata. Ma potrebbe anche essere legato allo spirito da sperimentatore dello showman, che non vuol farsi ingabbiare in contenitori da portare avanti per un’intera stagione.

Il ritorno della Pennicanza

Intanto da lunedì 20 ottobre riparte su Rai Radio2 La pennicanza, lo show radiofonico condotto dalla coppia Fiorello-Biggio. L’appuntamento è alle 13.40, dopo il successo delle tre settimane sperimentali trasmesse prima dell’estate.