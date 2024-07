Fiorello fuori dai palinsesti Rai, ma il passaggio a Discovery è «una notizia falsa». Nel 2025 però…

Il passaggio di Fiorello a Discovery è una «notizia falsa e priva di fondamento». Così la Nove smentisce Dagospia, che ieri ha riportato l’indiscrezione condita dal solito Amadeus che avrebbe convinto l’amico. Ma il conduttore nella prossima stagione della Rai non ci sarà. Perché, spiega oggi Repubblica, «ha scelto il divano, e visti gli ultimi chiari di luna in Rai, se mai avesse avuto un dubbio, la scelta si è di sicuro rafforzata». Warner Bros fa notare che «l’ingaggio di uno showman come Fiorello prevede un progetto articolato, che al momento non c’è. E non è prevista nessuna firma di un contratto alla fine di luglio». Ma questo non vuol dire che Fiorello non possa arrivare nel 2025. Anche se il suo possibile arrivo comporterebbe un investimento notevole.

Leggi anche: