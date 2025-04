Disavventura per Christian Vieri alle Maldive: «Un polmone sta bene, ma l’altro “fischia” un po’» – Il video

Lo ha raccontato l'ex calciatore sui social: «La vacanza è finita, torniamo a casa»

Disavventura per Christian Vieri durante una vacanza con la famiglia alle Maldive. L’ex calciatore ha condiviso su Instagram alcune fotografie che lo ritraggono su un letto d’ospedale, con una mascherina sul viso, suscitando non poca preoccupazione tra i suoi follower. «Tutti mi chiedono come sto. Sono partito dall’Italia con tosse e dolore alle ossa», racconta in una storia Vieri. «Allora ho detto: “mi prendo il vecchio Brufen e in due o tre giorni mi passa”, ma non è stato così». L’ex giocatore ha, così, raggiunto il medico del posto per un visita, visto che la tosse – fa sapere – non accennava a migliorare. «Mi sente i polmoni – spiega – e mi dice: “Uno sta bene, ma l’altro “fischia” un po’. Quindi mi ha detto di prendere l’antibiotico». Nulla di troppo preoccupante, dunque, ma «la vacanza è finita – conclude Vieri -, ed è ora di tornare a casa».