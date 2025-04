Come cambia il calendario della Serie A per i funerali di Papa Francesco: ecco i nuovi orari di Inter-Roma, Lazio-Parma e Como-Genoa

Il club biancoceleste sarà impegnato anche mercoledì sera a Genoa. La protesta di Lotito: «Trattamento impari e gestione poco rispettosa»

Sono state decise le nuove date e i nuovi orari delle tre partite di Serie A che avrebbero dovuto disputarsi sabato 26 aprile, ma che sono state rinviate per la concomitanza con i funerali di Papa Francesco. Inter-Roma, match clou della 34esima giornata di campionato, si giocherà domenica 27 aprile alle 15. Lazio-Parma, inizialmente prevista per sabato sera, è stata spostata a lunedì alle 20:45. Como-Genoa si disputerà invece domenica alle 12:30.

La Lazio protesta: «Gestione approssimativa»

Il modo con cui la Lega Serie A ha riorganizzato il calendario in seguito alla morte di Bergoglio non ha lasciato tutti i club soddisfatti. La Lazio ha pubblicato una nota in cui esprime «profondo rammarico». Il riferimento non è tanto alla sfida contro il Parma, rinviata da sabato a lunedì, quanto alla partita contro il Genoa, inizialmente prevista per lunedì 21 aprile, ma rinviata a mercoledì 23 proprio in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. La società biancoceleste «considera approssimative e poco rispettose le modalità di comunicazione e gestione di tale decisione, la cui inefficienza è risultata evidente e ampiamente riscontrabile, non soltanto dal punto di vista logistico, ma soprattutto alla luce della portata emotiva e spirituale che l’evento straordinario riveste per la nostra città e per ciò che il Club rappresenta».

Giovedì la visita del club in Vaticano

La Lazio accusa la Lega Serie A di aver mostrato «un atteggiamento poco professionale e ondivago mostrato dalla Lega Serie A nella gestione impari del ricollocamento delle partite», che avrebbe «alimentato un senso di disparità tra i diversi Club coinvolti». Nonostante la protesta formale, la formazione biancoceleste si recherà a Genova il giorno stesso della partita, con la trasferta che «avverrà poche ore prima dell’inizio dell’incontro». I giocatori e lo staff della Lazio, inoltre, si recheranno in Vaticano il giorno successivo per rendere omaggio al Santo Padre.

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi | Uno scatto della partita tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico, 20 ottobre 2024