È morto Evaristo Beccalossi

Era stato in coma dopo un malore a gennaio 2025

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex campione di Brescia e Inter. E’ quanto si legge sull’edizione online del Giornale di Brescia. Beccalossi avrebbe compiuto settant’anni tra pochi giorni. Il decesso è avvenuto nella notte appena trascorsa. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio.

Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.