Come funziona il lutto nazionale per la morte di papa Francesco. Dagli eventi del 25 aprile, agli uffici e la Serie A: che cosa cambia

Cosa prevedono le direttive del governo sul lutto nazionale. Che cosa cambia su uffici pubblici, eventi sociali e sportivi fino al 26 aprile

Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Così ha deliberato il Consiglio dei ministri, decidendo di coprire il periodo che va da oggi 22 aprile fino al giorno dei funerali, previsti per sabato 26 aprile. Il lutto nazionale comporta diverse disposizioni: bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici e istituzionali; un minuto di silenzio da osservare nelle scuole, negli uffici pubblici e durante eventi sportivi e culturali; eventi pubblici sospesi o ridotti; messaggi ufficiali dalle autorità e stop al campionato di calcio e buona parte degli eventi sportivi in programma sabato 26 aprile. Nessuna variazione invece per uffici pubblici, che continueranno a svolgere regolarmente le attività in base agli orari previsti.

Le cerimonie del 25 aprile con il lutto nazionale

Nonostante la coincidenza con il lutto nazionale, il 25 Aprile sarà regolarmente celebrato, ma «con la sobrietà che la circostanza impone», ha chiarito il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci. Le cerimonie ufficiali si svolgeranno quindi nel rispetto del contesto di lutto, senza eccessi celebrativi.

Le partite di Serie A di sabato 26 aprile

Il campionato di calcio non si terrà sabato 26 aprile. La Serie A si ferma. Pertanto, sono state rinviate le partite Inter-Roma, Como-Genoa e Lazio-Parma. Slitta quindi a domenica la sfida tra Inter e Roma, quella all’Olimpico si giocherà lunedì. Ancora da definire le date delle altre partite. Oltre all’annuncio di Musumeci, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha inviato una nota alle Federazioni chiedendo di sospendere ogni evento sportivo previsto per sabato. «Recependo le indicazioni contenute nel Dpcm odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice», si legge nella comunicazione.

Gli eventi modificati o ridotti

Durante il periodo di lutto nazionale, le manifestazioni pubbliche, gli eventi culturali o sportivi possono essere sospesi, rimandati o svolti in forma ridotta, nel rispetto del momento di cordoglio collettivo. Le personalità pubbliche, in questo contesto, possono partecipare soltanto a eventi di beneficenza, come concerti o iniziative finalizzate alla raccolta fondi. Queste disposizioni sono stabilite dalla circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, che disciplina le esequie di Stato e i protocolli legati al lutto nazionale.