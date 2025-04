Gli scatti lo ritraggono in una bara di legno vicino al cardinale Parolin

Il Vaticano ha diffuso le prime foto della salma di Papa Francesco. Il pontefice indossa la mitra, ha un rosario tra le mani e la veste liturgica rossa. Si trova in una semplice bara di legno. Accanto al feretro, il cardinale Pietro Parolin, raccolto in preghiera. Intanto arrivano in Vaticano i cardinali per la prima congregazione. La riunione, nel corso della quale si decideranno alcune tappe organizzative, come la data dei funerali di Papa Francesco, si terrà nell’Aula del Sinodo.



Francesco ha chiesto che la sua tomba «sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale come indicato nell’accluso allegato. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus». Anche sulle spese il Papa ha lasciato indicazioni precise: «Saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, da trasferire alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a monsignor Rolandas Makrickas, commissario straordinario del Capitolo Liberiano».