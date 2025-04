Ai funerali di Papa Francesco i leader da tutto il mondo. Trump, Putin, Zelensky e Xi Jinping: chi ci sarà e chi ancora non ha deciso

Ampia partecipazione dei capi di Stato e di governo dal Sud America e dall'Europa. Chi ci sarà sabato 26 aprile in piazza San Pietro

Arrivano i primi nomi dei leader internazionali che saranno presenti ai funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile. A Roma sono attese centinaia di migliaia di persone: fedeli, pellegrini, ma anche capi di Stato e autorità religiose da ogni parte del mondo. Verrà organizzata una mobilitazione straordinaria per garantire la sicurezza e l’accoglienza. Tra i primi ad aver confermato la partecipazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron. Saranno presenti anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la moglie Melania, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e le alte cariche dell’Unione Europea: Ursula von der Leyen e Roberta Metsola. A questi nomi si potrebbero presto aggiungere altri leader internazionali. Tra le indiscrezioni ancora non confermate, quella sulla possibile presenza del presidente argentino Javier Milei, che rappresenterebbe un ritorno simbolico in Vaticano della nazione natale di Jorge Mario Bergoglio.

La decisione del Cremlino sui funerali del Papa, l’incognita Cina

Assente, invece, il presidente russo Vladimir Putin. A confermarlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, chiarendo che non è ancora stato definito chi rappresenterà la Russia. Grande incognita, invece, la Cina. Il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha espresso cordoglio, ma a domanda diretta su chi sarà presente in rappresentanza del Paese ha risposto di «non avere informazioni». Un passaggio cruciale considerato che il Vaticano non ha relazioni ufficiali con la Cina, mentre con Taiwan sì. Tuttavia, nel pontificato di Bergoglio, ci sono stati alcuni tentativi delicati diplomatici di riavvicinamento, a partire dall’accordo firmato e rinnovato per la nomina congiunta dei vescovi. Dalla Spagna hanno riferito che sarà presente «una delegazione all’altezza dell’affetto» nei confronti di Bergoglio. Mentre il Re del Marocco ha riferito che «non sa» se sarà presente al funerale «per motivi di salute», ma ha chiarito che in alternativa si presenterà «quasi sicuramente» il figlio maggiorenne.