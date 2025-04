Trump congeda Papa Francesco (tra Melania e un coniglio gigante): «Brav’uomo, la lavorato sodo» – Il video

Il presidente Usa ha pronunciato poche parole in memoria del Pontefice dal balcone (in festa) della Casa Bianca

Il presidente Usa Donald Trump ha ordinato oggi di abbassare le bandiere americane a mezz’asta in segno di rispetto per la memoria di Papa Francesco. «Era un brav’uomo, che ha lavorato sodo: amava il mondo», sono le poche parole che Trump ha pronunciato per congedarsi da Jorge Maria Bergoglio, morto questa mattina a 88 anni. Ma a stupire è soprattutto la cornice del pronunciamento: il presidente Usa ha parlato affacciato dal balcone della Casa Bianca, adornato a festa coi fiori per il lunedì di Pasquetta. Al suo fianco da un lato la moglie Melania, dall’altra un enorme coniglio-pupazzo, l’Easter Bunny chiamato per l’occasione per rallegrare i bimbi accorsi nei giardini della Casa Bianca per la tradizionale caccia alle uova. Trump stesso, in effetti, non è sembrato neppure accigliarsi più di tanto al momento di ricordare Bergoglio, tra un annuncio e l’altro.

L’ordine esecutivo Usa in onore di Bergoglio

Secondo l’ordine esecutivo, emanato, comunque la bandiera a stelle e strisce sarà portata a mezz’asta davanti a «tutti gli edifici e i terreni pubblici, a tutte le postazioni militari e le stazioni navali, e a tutte le navi militari del governo federale nel Distretto di Columbia e in tutti gli Stati Uniti e nei suoi territori e possedimenti fino al tramonto del giorno della sepoltura, inclusi anche ambasciate, legazioni, uffici consolari e altre strutture all’estero degli Stati Uniti, comprese tutte le strutture militari, le navi e le stazioni militari».