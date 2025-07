Gli hacker che minacciano Trump: «Lascia stare l’Iran o pubblichiamo le tue mail»

Il gruppo Robert: stiamo organizzando una vendita. Tra il materiale comunicazioni con Stormy Daniels e Robert Kennedy

Un gruppo di hacker noto come Robert che lavora per le Guardie Rivoluzionarie iraniane minaccia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E promette di pubblicare email rubate alla cerchia del tycoon dopo aver distribuito il precedente lotto in vista delle elezioni del 2024. In una chat online con l’agenzia di stampa Reuters gli hacker hanno affermato di essere in possesso di un centinaio di gigabyte di email. Provenienti dagli account del capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles, dell’avvocato di Trump Lindsey Halligan, del consigliere di Trump Roger Stone e dell’ex pornostar diventata antagonista di Trump Stormy Daniels.

Il procuratore

Pam Bondi, procuratore generale degli Stati Uniti, ha descritto l’intrusione come un attacco informatico inaccettabile. La Casa Bianca e l’FBI hanno risposto con una dichiarazione del direttore del Bureau Kash Patel: «Chiunque sia associato a qualsiasi tipo di violazione della sicurezza nazionale sarà indagato a fondo e perseguito con la massima rigore di legge». L’agenzia di cyberdifesa CISA in un post su X ha dichiarato che «il cosiddetto ‘attacco’ informatico non è altro che propaganda digitale. E gli obiettivi non sono casuali. Si tratta di una campagna diffamatoria calcolata per danneggiare il Presidente Trump e screditare onorevoli funzionari pubblici che servono il nostro Paese con distinzione». La missione dell’Iran presso le Nazioni Unite non ha risposto a un messaggio di Reuters che richiedeva un commento. In passato, Teheran ha negato di aver commesso cyberspionaggio.

Robert

Il collettivo Robert si è materializzato negli ultimi mesi della campagna presidenziale del 2024, quando ha affermato di aver violato gli account email di diversi alleati di Trump, tra cui Wiles. Gli hacker hanno poi distribuito email ai giornalisti. Reuters aveva precedentemente verificato l’autenticità di parte del materiale trapelato. Inclusa un’email che sembrava documentare un accordo finanziario tra Trump e gli avvocati che rappresentavano l’ex candidato presidenziale Robert F. Kennedy Jr., ora Segretario alla Salute di Trump. Altro materiale includeva comunicazioni della campagna di Trump sui candidati repubblicani e discussioni sui negoziati con Daniels. Sebbene i documenti trapelati abbiano ottenuto una certa copertura mediatica lo scorso anno, non hanno sostanzialmente alterato la corsa presidenziale, vinta da Trump.

Le Guardie Rivoluzionarie

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in un atto d’accusa del settembre 2024, ha affermato che le Guardie Rivoluzionarie iraniane avevano gestito l’operazione di hacking di Robert. Nelle conversazioni con Reuters, gli hacker hanno rifiutato di replicare all’accusa. Dopo l’elezione di Trump, Robert ha dichiarato a Reuters che non erano previste ulteriori fughe di notizie. Ancora a maggio, gli hacker avevano dichiarato a Reuters: «Sono in pensione, amico». Ma il gruppo ha ripreso le comunicazioni dopo la guerra aerea di 12 giorni di questo mese tra Israele e Iran, culminata con i bombardamenti statunitensi sui siti nucleari iraniani. In alcuni messaggi di questa settimana, Robert ha affermato di stare organizzando una vendita di email rubate e di volere che Reuters «diffonda la questione».

L’Iran

Frederick Kagan, studioso dell’American Enterprise Institute e autore di articoli sullo spionaggio informatico iraniano, ha affermato che Teheran ha subito gravi danni nel conflitto e che le sue spie stavano probabilmente cercando di reagire in modi che non avrebbero provocato ulteriori azioni da parte degli Stati Uniti o di Israele. «Una spiegazione standard è che a tutti è stato ordinato di usare tutto il materiale asimmetrico possibile, il che non è probabile che inneschi una ripresa di importanti attività militari israeliane/statunitensi», ha affermato. Nonostante i timori che Teheran potesse scatenare il caos digitale, gli hacker iraniani hanno mantenuto un basso profilo durante il conflitto. I funzionari informatici statunitensi hanno avvertito che le aziende americane e gli operatori di infrastrutture critiche potrebbero essere ancora nel mirino di Teheran.