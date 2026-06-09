I fischi e i buuu a Trump al Madison Square Garden – Il video

Il presidente si apprestava assistere alle finali Nba

Il presidente americano Donald Trump è stato accolto da pesanti fischi quando è stato inquadrato al momento dell’esecuzione dell’inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon si apprestava ad assistere alla gara-3 delle Finals Nba tra i Knicks, la sua squadra, e i San Antonio Spurs. I fischi sono finiti quando l’immagine di Trump, ripreso durante il saluto militare, è sparito dal maxischermo.

Secondo il resoconto del pool dei media al seguito della Casa Bianca e le foto diffuse, il tycoon era in compagnia, nella sua suite, di un gruppo di stretti collaboratori tra cui Dan Scavino, numero due dello staff, il proprietario dei Knicks e tra i finanziatori della sua compagna elettorale James Dolan, il segretario agli Interni Doug Burgum, il segretario ai Trasporti Sean Duffy e la nipote del presidente, Kai Trump. Nella partita i padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio.