Guerra in Iran, Usa: «Abbattuti due droni che minacciavano il traffico di navi a Hormuz» – La diretta
L’esercito statunitense ha annunciato domenica di aver abbattuto due droni d’attacco iraniani che avrebbero minacciato il traffico marittimo nello strategico stretto di Hormuz. «Nelle prime ore della giornata, le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d’attacco iraniani monouso che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz», riporta il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) sul proprio account X. «Le forze statunitensi restano in stato di allerta e pronte a continuare a difendersi dall’aggressione iraniana». Ieri l’Iran ha dichiarato di aver lanciato missili contro installazioni militari in Kuwait e Bahrein, alleati degli Stati Uniti. Gli americani sostengono di aver intercettato sei missili balistici, mentre un settimo ha mancato il bersaglio. Continuano i colloqui indiretti, ma la svolta dei negoziati, con la necessaria chiusura, è ancora lontana.
L'ipotesi di usare beni iraniani per risarcire i paesi danneggiati del Golfo
Gli USA starebbero valutando la possibilità di destinare parte delle risorse finanziarie iraniane al sostegno dei Paesi del Golfo, con l’obiettivo di contribuire alla ricostruzione e al risarcimento dei danni attribuiti alle attività di Teheran nella regione. Lo riferisce Reuters, citando una fonte informata sui dossier in esame a Washington.
Secondo l’agenzia, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, avrebbe incaricato un gruppo di lavoro di quantificare i danni che l’Iran avrebbe causato nel tempo agli alleati americani del Golfo Persico. Lo studio dovrebbe inoltre valutare la possibilità di utilizzare risorse iraniane anche per coprire eventuali danni futuri derivanti da nuove azioni ostili.
L’indiscrezione emerge a poche ore dalle dichiarazioni rilasciate alla CNN da Mohsen Rezaei, consigliere della Guida Suprema iraniana, secondo cui un eventuale accordo di pace sarebbe legato allo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all’estero.
Una lettera dal Pakistan per Khamenei
Il ministro dell’Interno del Pakistan, Mohsin Naqvi, che funge da mediatore tra l’Iran e gli Stati Uniti ha dichiarato di trovarsi a Teheran «per consegnare una lettera speciale del capo dell’esercito pachistano Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif al leader iraniano Mojtaba Khamenei, riguardante l’attuale situazionee Washington». «Speriamo che la crisi finisca presto grazie agli sforzi del nostro capo dell’esercito e del primo ministro», ha dichiarato.
Israele accusata dell'uso di fosforo bianco
Secondo quanto denunciato da attivisti per i diritti umani e dal New York Times Israele ha usato del fosforo bianco su aree civili in Libano. Per il quotidiano americano l’uso è stato fatto nella città libanese di Nabatieh il 30 maggio. A conferma ci sarebbero dei video diffusi in rete. Da decenni il governo di Tel Aviv viene accusato dalla comunità internazionale per i diritti umani di impiegare il fosforo bianco, pericoloso per la salute, le vie aeree e in alcuni casi può portare alla morte.