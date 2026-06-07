Guerra in Iran, Usa: «Abbattuti due droni che minacciavano il traffico di navi a Hormuz» – La diretta

L'esercito israeliano accusato di usare fosforo bianco sui civili in Libano

L’esercito statunitense ha annunciato domenica di aver abbattuto due droni d’attacco iraniani che avrebbero minacciato il traffico marittimo nello strategico stretto di Hormuz. «Nelle prime ore della giornata, le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d’attacco iraniani monouso che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz», riporta il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) sul proprio account X. «Le forze statunitensi restano in stato di allerta e pronte a continuare a difendersi dall’aggressione iraniana». Ieri l’Iran ha dichiarato di aver lanciato missili contro installazioni militari in Kuwait e Bahrein, alleati degli Stati Uniti. Gli americani sostengono di aver intercettato sei missili balistici, mentre un settimo ha mancato il bersaglio. Continuano i colloqui indiretti, ma la svolta dei negoziati, con la necessaria chiusura, è ancora lontana.