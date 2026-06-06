Coloni israeliani all’assalto in Cisgiordania, 9 palestinesi feriti. E a Hebron l’Idf uccide un bimbo di 7 mesi – I video

In azione a Huwara coloni mascherati e armati di mazze, aiutati da almeno un soldato. Opposizioni all'attacco di Netanyahu

Due nuovi episodi di violenza israeliana contro civili palestinesi in Cisgiordania. Venerdì nei pressi di Hebron soldati dell’Idf hanno aperto il fuoco su un’auto ad un posto in blocco, uccidendo un bambino di appena sette mesi. I suoi genitori sono rimasti feriti. L’esercito israeliano ha ammesso l’accaduto, esprimendo «profondo rammarico per qualsiasi danno arrecato a persone non coinvolte». Sabato a entrare in azione ancora una volta sono state invece squadre di coloni. Gli aggressori, parte dei quali in maschera, sono arrivati su alcuni pick-up nel villaggio arabo di Huwara e hanno assalito alcuni abitanti palestinesi. Un video ripreso da telecamere di sicurezza mostra un gruppo di coloni picchiare due uomini palestinesi, aiutati da un soldato in uniforme che butta a terra un uomo e lo colpisce ripetutamente. L’altro palestinese, dopo aver reagito, viene steso con un colpo di mazza. Poi gli assalitori lasciano l’area e arrivano i primi soccorsi. Secondo l’agenza di stampa palestinese Wafa il bilancio complessivo dell’aggressione a Huwara sarebbe di nove palestinesi feriti, diverse case e auto danneggiate e una rubata, così come una bicicletta e 35 pecore.

Footage from the West Bank town of Huwara today shows an Israeli soldier and a group of settlers beating two Palestinian men.



The surveillance camera video shows the soldier, seen in full military gear, repeatedly punching one of the Palestinians. The group is then seen leaving… pic.twitter.com/SZaJLnmFuK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 6, 2026

La condanna dell’Idf

Secondo l’esercito israeliano dietro l’aggressione ci sarebbe invece un «sospetto furto di bestiame appartenente a civili israeliani». Resta il fatto che gli israeliani hanno poi assaltato civili palestinesi, anche con mazze. Altre immagini dalla zona mostrano l’arrivo di diversi coloni mascherati col passamontagna. Di fronte all’evidenza dei video, l’esercito ha condannato in particolare le azioni del suo soldati, definite «gravi e incompatibili coi valori dell’Idf», sottolineando la distrazione dai compiti primari di difesa e anti.terrorismo. Una volta identificato, prosegue la nota riportata dai media israeliana, il soldato sarà «sottoposto a procedimento disciplinare e le misure del caso saranno adottate a seconda degli esiti». Al momento non risultano arresti tra gli israeliani.

יהודים נכנסים לחווארה, יוני 2026 pic.twitter.com/0IFZ5mBCLq — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) June 6, 2026

Lo scontro politico in Israele e le accuse a Netanyahu

Nel pieno della campagna elettorale in vista del voto, in programma tra settembre e ottobre, diversi leader d’opposizione condannano duramente l’accaduto e accusano direttamente il premier Benjamin Netanyahu di coprire o sostenere le azioni violente dei coloni in Cisgiordania. «La violenza delle milizie ebraiche estremiste in Giudea e Samaria è un atto terroristico criminale e una sfida grave alla sovranità dello Stato. Questo gruppo di teppisti agisce in contrasto con i valori ebraici, indebolisce la società israeliana, macchia il nome di Israele nel mondo e sabota attivamente la missione operativa delle forze di sicurezza nella guerra al terrorismo palestinese e nella difesa dei civili», scrive tra gli altri sui social l’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot, dato in forte ascesa nei sondaggi e considerato un possibile aspirante alla poltrona di primo ministro in caso di vittoria del blocco di opposizione. Mentre il leader dei Democratici Yair Golan posta l’immagine AI di Netanyahu che fa materialmente benzina al pick-up degli assalitori di Huwara.