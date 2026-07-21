Iran, mediatori al lavoro su una tregua. Trump: attacco totale – La diretta

Il Centcom ha annunciato nuovi bombardamenti per fermare gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi alle infrastrutture Usa

Ancora attacchi all’Iran dagli Usa nella notte. Il Centcom ha annunciato nuovi bombardamenti per fermare gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi alle infrastrutture Usa in Kuwait e Bahrein. Intanto i mediatori stanno cercando di ottenere dagli Usa un nuovo cessate il fuoco e la riapertura dei negoziati di pace, mentre Donald Trump riflette sulla possibilità di un attacco totale.