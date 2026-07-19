«Khamenei non è in Iran», giallo sul leader iraniano e chi gli scrive i messaggi. Trump: «Accordo annullato? Non me ne frega niente» – La diretta
Gli Stati Uniti hanno accelerato secondo il Wsj per l’invio di nuovi caccia verso l’area del conflitto iraniano. Dalla base di Spangdahlem, in Germania, sono partiti F-16 pensati per colpire i radar iraniani usati per lanciare missili terra-aria, mentre dalla base britannica di Lakenheath sono decollati caccia stealth F-35, scortati da aerei cisterna per il rifornimento in volo. Washington ha intanto diffuso un’allerta di viaggio globale, invitando i cittadini americani alla prudenza negli spostamenti, e gli attacchi Usa proseguono ormai da otto notti.
Sul piano diplomatico la situazione è precipitata ulteriormente: il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha annunciato che Teheran ha interrotto gli impegni previsti dal memorandum firmato a Islamabad, e la Guida Suprema Khamenei ha definito «priva di valore» la firma di Donald Trump sull’intesa, accusando gli Stati Uniti di «bullismo e barbarie» e promettendo a Washington «lezioni indimenticabili». Negli scontri delle ultime ore sono morti altri due soldati americani in Giordania, portando il totale dei caduti Usa a 16, mentre in Kuwait i pasdaran rivendicano un attacco a un centro di supporto militare a Camp Arifjan e la distruzione di un impianto radar nella base di Ali Al Salem. Anche un impianto petrolifero kuwaitiano è stato colpito, con danni e feriti, e l’esercito iraniano ha rivendicato un raid con droni contro una base Usa in Bahrein.
Di segno opposto è la versione diffusa dai media iraniani, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero colpito con più missili le infrastrutture elettriche e gli impianti di desalinizzazione del molo di Bunji, vicino alla città di Jask, nella provincia meridionale di Hormozgan, oltre ad alcune aree nei pressi di Sirik, sempre lungo lo stretto di Hormuz. Circa venti villaggi sarebbero rimasti senza acqua potabile. La televisione di Stato iraniana parla di tre morti e otto feriti, oltre a danni a due ponti e a una galleria stradale colpiti durante l’operazione.
Fonti israeliane: «Muijtaba Khamenei non è in Iran»
Il leader iraniano Mujtaba Khamenei “non si trova in Iran”. A dirlo è una fonte della sicurezza israeliana citata dall’emittente saudita al-Hadath e riportata dal Times of Israel. Dall’attacco del 28 febbraio in cui morì il padre, Khamenei ha comunicato solo tramite dichiarazioni scritte e non è mai apparso in pubblico. Secondo la fonte i messaggi della guida suprema iraniana sono scritti dal nuovo capo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, Ahmad Vahidi, e da altri membri del Corpo.
Comandante iraniano. daremo risposta devastante
Il comandante del Comando centrale Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, ha dichiarato che «le forze armate iraniane daranno una risposta decisiva e devastante a qualsiasi aggressione e atto di barbarie da parte del nemico».
«Infliggeremo loro costi molto più pesanti di quelli sostenuti nelle loro recenti guerre contro l’Iran», ha avvertito, secondo quanto riferito dall’agenzia Tasnim. Nel frattempo, Mohsen Rezaei, principale consigliere della Guida suprema iraniana, ha affermato che «le forze armate passeranno alla fase offensiva contro gli Stati Uniti, se continueranno gli attacchi contro l’Iran. Gli americani riceveranno uno schiaffo in pieno volto attraverso i nostri attacchi occhio per occhio».
Centcom: colpite strutture militari iraniane
Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha completato un’altra serie di attacchi contro l’Iran. L’annuncio sul profilo del social X del Centcom. «Durante l’ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi, le forze del Centcom – si legge nella nota del Comando centrale – hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni, al fine di continuare a indebolire le capacità militari iraniane. Le forze armate statunitensi hanno inoltre preso di mira le forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche che il 17 luglio avevano sferrato attacchi contro membri delle forze armate statunitensi in Giordania».
L'iran rivendica gli attacchi contro basi Usa in Kuwait
L’esercito iraniano afferma di aver sferrato un attacco su larga scala con droni contro due “strutture militari statunitensi” in Kuwait. Lo riporta Al Jazeera. In una dichiarazione diffusa dall’emittente statale Irib, l’esercito ha dichiarato che i suoi “droni distruttivi” hanno colpito un deposito di munizioni a Camp Al Adiri, nonché sistemi Patriot e radar di difesa aerea presso la base aerea di Ali Al Salem.
Media Iran: «Attaco Usa vicino a Sirik»
«Attacchi militari nemici» attribuiti agli Usa hanno preso di mira un punto vicino a Sirik, località iraniana situata nei pressi dello Stretto di Hormuz: lo riferisce l’agenzia di stampa Mehr. Il raid è avvenuto all’1:30 del mattino ora locale, secondo la stessa fonte. «Non sono stati segnalati feriti né danni a infrastrutture residenziali e commerciali», afferma inoltre la Mehr. (ANSA).
Usa: «Iniziati nuovi attacchi contro Iran dopo raid in Giordania»
Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l’Iran. “Oggi alle 18 (mezzanotte in Italia) le forze americane hanno avviato nuovi attacchi aerei contro l’Iran su disposizione del commander-in chief”, si legge in un post su X del Comando Centrale. “Tali attacchi mirano a ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare il traffico navale commerciale nello Stretto di Hormuz e a punire tempestivamente le forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica che la scorsa notte hanno sferrato attacchi contro militari americani in Giordania”.
Trump «molto triste» per i soldati Usa uccisi in Giordania
Donald Trump ha commentato la morte dei due militari in un attacco dell’Iran in Giordania dicendo che si tratta di «una cosa molto triste”. In un’intervista telefonica all’emittente NewsNation, il presidente americano ha detto che «è doloroso assistere a tutto ciò. È un sacrificio compiuto al servizio del nostro Paese”. Il tycoon ha anche ribadito che l’Iran “non avrà mai l’arma nucleare».
Trump ha detto che non gli importa che l’Iran abbia annullato il memorandum d’intesa siglato ad Islamabad. Commentando le dichiarazioni di Teheran in un’intervista telefonica con NewsNation, il presidente americano ha detto: “Non me ne può fregare di meno”.