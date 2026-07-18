Feriti soldati Usa in attacchi iraniani in Giordania, alta tensione a Hormuz: petroliere in ostaggio dei Pasdaran – La diretta

Settima notte consecutiva di attacchi Usa contro l’Iran: il Centcom ha annunciato nuovi raid per «continuare a ridurre le capacità militari iraniane”» Secondo l’agenzia Mehr sono state segnalate esplosioni a Sirik e Bandar Abbas. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno otto morti e 20 feriti secondo i media di regime, mentre i pasdaran rivendicano attacchi contro basi Usa in Kuwait, Qatar, Bahrein, Giordania e Oman, promettendo di continuare «finché non sarà ripristinata la calma lungo la costa meridionale e nello Stretto di Hormuz». Secondo il ministero della Salute iraniano, dalla ripresa dei combattimenti si contano almeno 38 vittime e oltre 400 feriti.

Il rischio che la guerra si allarghi al Mar Rosso

Cresce la tensione sullo Stretto di Hormuz, dove gli Stati Uniti mantengono il proprio blocco navale: il Centcom riferisce che i marines hanno abbordato la petroliera M/T Wen Yao per un controllo. Il timore è che l’escalation si estenda al Mar Rosso, con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov che avverte come un blocco dello stretto di Bab el Mandeb da parte degli Houthi “sarebbe un male per il commercio globale”. Secondo Axios, Donald Trump avrebbe comunicato a Israele l’invio di decine di aerei per il rifornimento in volo, mentre l’agenzia Wafa denuncia almeno otto morti e 20 feriti in un raid israeliano sul campo profughi di Nuseirat, a Gaza.