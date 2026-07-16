Guerra del Golfo, gli Usa bombardano Teheran. L’Iran colpisce la Giordania – La diretta
Donald Trump ringrazia l’Iran per la liberazione di una cittadina Usa, mentre l’esercito americano bombarda una serie di obiettivi militari a Teheran, dove vengono attivate le difee aeree. Intanto Kuwait e Bahrein hanno respinto un attacco con i droni, mentre in Giordania l’esercito di Teheran sostiene di aver colpito alcune infrastrutture militari Usa. Intanto Washington approva quasi 2 miliardi di dollari di vendite di armi all’Arabia Saudita.
Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato mercoledì in una dichiarazione di aver approvato una vendita di armi all’Arabia Saudita del valore di quasi due miliardi di dollari, spiegando che ciò supporta «gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, rafforzando la sicurezza di un importante alleato non NATO che è un fattore di stabilità politica e progresso economico».
L’esercito iraniano ha anche annunciato la morte di sette soldati in raid aerei statunitensi condotti mercoledì 15 luglio nel sud-est dell’Iran. «Questa mattina, l’esercito terroristico americano ha lanciato 13 missili” contro una caserma vicino alla città di Iranshahr, a 1.500 chilometri da Teheran, ha dichiarato l’esercito in un comunicato, aggiungendo che sette soldati sono stati uccisi. Nuovi attacchi statunitensi su Bushehr. La città portuale sudoccidentale di Bushehr, sede dell’unica centrale nucleare iraniana, è stata presa di mira mercoledì da nuovi attacchi statunitensi.
L'Iran rivendica gli attacchi in Giordania
L’esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari statunitensi in Giordania con droni, secondo quanto riportato dai media statali, dopo che gli Stati Uniti hanno condotto una nuova ondata di attacchi contro l’Iran. “L’esercito della Repubblica islamica dell’Iran ha annunciato che… in risposta all’aggressione nemica, ha preso di mira i sistemi di comunicazione e i depositi di carburante delle forze armate statunitensi in Giordania utilizzando droni kamikaze”, ha affermato la televisione di stato IRIB.
Il bombardamento di Teheran
Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare i marittimi innocenti che prestano servizio a bordo di navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz”. Lo scrive su X il Comando centrale delle forze armate statunitensi, aggiungendo di aver utilizzato munizioni di precisione per colpire obiettivi in diverse località, tra cui Bandar Abbas. Gli attacchi si sono conclusi alle 21 (ora degli Stati Uniti).
Il sistema di difesa aerea è stato attivato a Teheran e si sono udite esplosioni nel nord e nell’ovest dell’Iran, secondo quanto riportato dai media statali. “Il segnale di attivazione dei sistemi di difesa e’ stato udito in diverse zone di Teheran, comprese le aree occidentali e orientali” della capitale iraniana, ha riferito l’agenzia di stampa statale IRNA, aggiungendo che finora non si sono registrate vittime. Esplosioni sono state udite anche nella provincia del Lorestan (ovest) e a Semna (nord), secondo le agenzie di stampa iraniane IRNA e Mehr.
Kuwait e Bahrein sotto attacco
Il Kuwait ha dichiarato di aver intercettato droni iraniani, mentre in Bahrein risuonavano le sirene antiaeree, dopo un’altra notte di attacchi americani sul territorio iraniano. In una dichiarazione su X l’esercito kuwaitiano ha affermato di essere impegnato in “attacchi ostili con droni a seguito della nefasta aggressione iraniana”. Il Ministero dell’Interno del Bahrein ha esortato cittadini e residenti a “mantenere la calma e a recarsi nel luogo sicuro più vicino”.
Trump: l'Iran libera una cittadina Usa
“L’Iran ha permesso a una cittadina americana, detenuta ingiustamente nel dicembre 2024 sotto la ‘presidenza’ di Sleepy Joe Biden, di lasciare il Paese”. Lo annuncia Donald Trump su Truth. “Ora si trova al sicuro fuori dall’Iran e in buone condizioni. Gli Stati Uniti apprezzano questo gesto di buona volontà da parte dell’Iran”, ha aggiunto il presidente.
La donna con la doppia cittadinanza americana e iraniana di cui Trump ha annunciato la liberazione su Truth si chiama Dena Karari. È stata arrestata in Iran nel dicembre 2024 dopo una visita alla sua famiglia con l’accusa di spionaggio e collaborazione con uno Stato ostile. Secondo quanto riferito dall’avvocato Jared Genser, era stata interrogata più volte ma non è mai stata incarcerata. La donna ha lasciato l’Iran ed è in viaggio verso gli Stati Uniti.