Iran, Trump: «Gli attacchi continueranno finché non dirò basta». Teheran colpisce Bahrein, Giordania e Kuwait – La diretta

Il presidente: devono fare un accordo. I pasdaran: Stretto di Hormuz chiuso fino alla fine dei bombardamenti. Media Usa: la guerra costerà 100 miliardi

Gli attacchi contro l’Iran «continueranno finché non dirò basta». Donald Trump in un’intervista a Fox dice che «prima o poi» gli Stati Uniti colpiranno gli obiettivi del settore energetico di Teheran. «L’energia la lascerò per ultima. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti», aggiunge paventando anche la possibilità dell’utilizzo di truppe di terra. Intanto i pasdaran fanno sapere che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso fino al termine degli attacchi Usa. E le forze armate iraniane hanno rivendicato di aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi Usa in Bahrein, Giordania e Kuwait.