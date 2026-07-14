Così Trump “taglia” i monumenti Usa per sfruttare minerali, petrolio e gas

I decreti riducono la superficie del Grand Staircase-Escalante National Monument da circa 1,87 milioni a circa 181.500 acri, e quella del Bears Ears National Monument da circa 1,36 milioni a circa 121.100 acri

Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per ridurre l’estensione di due monumenti nazionali nello Utah. Aprendo potenzialmente vaste aree incontaminate e terre tribali sacre allo sfruttamento di minerali, petrolio e gas. Lo riporta il Washington Post. I decreti riducono la superficie del Grand Staircase-Escalante National Monument da circa 1,87 milioni a circa 181.500 acri, e quella del Bears Ears National Monument da circa 1,36 milioni a circa 121.100 acri.

La riduzione

Entrambi i siti ospitano distese delle celebri rocce rosse e dei canyon dello Utah, formazioni di arenaria divenute iconiche per escursionisti e appassionati di trekking. Già durante il suo primo mandato, nel 2017, Trump aveva ridotto l’estensione dei due monumenti nazionali, una decisione che Joe Biden aveva annullato. Le organizzazioni ambientaliste hanno duramente criticato la decisione. «Questa iniziativa porterà solo incertezza e caos in luoghi che dovrebbero invece essere tutelati per la loro ricca biodiversità, la geologia unica e gli straordinari valori culturali», ha dichiarato Scott Braden, direttore esecutivo della Southern Utah Wilderness Alliance. «Il Grand Staircase-Escalante è un gioiello delle terre pubbliche americane e Bears Ears offre un paesaggio senza eguali».

Le associazioni

L’organizzazione ambientalista Earthjustice ha dichiarato che intraprenderà azioni legali «per mantenere la protezione di questi preziosi paesaggi». Trump ha fatto l’annuncio alla Casa Bianca insieme al governatore dello Utah Spencer Cox e ai due senatori dello Stato, Mike Lee e John Curtis, tutti repubblicani. «Stiamo facendo qualcosa di molto importante e di fondamentale importanza per la gente dello Utah e per il popolo del nostro Paese, perché molte persone ne usufruiscono», ha dichiarato Trump.

Bears Ears

Il monumento di Bears Ears è stato istituito dall’ex presidente Barack Obama nel 2016. Il monumento, che prende il nome dalle due colline gemelle che ricordano la testa di un orso all’orizzonte, ospita siti culturali e archeologici sacri a diverse tribù di nativi americani.

Il Grand Staircase-Escalante è stato istituito nel 1996 dall’ex presidente Bill Clinton. Negli ultimi due decenni, nel monumento, noto per le sue colorate formazioni rocciose, sono stati rinvenuti numerosi fossili di dinosauri. Trump in passato ha minimizzato l’importanza dei progetti di conservazione ambientale e culturale.