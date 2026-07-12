Strage in un pub a Bangkok, almeno 27 morti: il maxi incendio, l’esplosione sul palco, le vittime intrappolate nei bagni – Il video

Un musicista ha riferito di aver visto del fumo uscire dal palco prima del blackout. Dopo un forte boato, le fiamme hanno avvolto la struttura

Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato il pub «Na Ladprao» nel quartiere di Chatuchak, a Bangkok. Il rogo è scoppiato all’interno del locale e ha provocato un alto numero di vittime prima che i soccorritori riuscissero a mettere sotto controllo le fiamme. Il bilancio delle vittime potrebbe essere destinato ad aumentare. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha riferito che, secondo la testimonianza di un musicista che si stava esibendo nel pub, poco prima della tragedia sarebbe stato notato del fumo provenire da un interruttore vicino al palco. Dopo un blackout si è verificata un’esplosione e il locale è stato invaso da una densa nube di fumo.

Vittime trovate nei bagni

Molte delle vittime sono state trovate nei bagni situati nella parte posteriore del pub, dove probabilmente avevano cercato riparo o una via di fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza del locale. Nei video diffusi online si vede un enorme incendio, colonne di fumo e le persone che tentano di scappare. La Thailandia ha già vissuto tragedie simili in passato. Nel 2022, 14 persone persero la vita in un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese.