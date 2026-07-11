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Nuovo maxi incendio a Milano, fiamme in un’azienda di rifiuti: «Chiudete le finestre»

11 Luglio 2026 - 20:37 Ygnazia Cigna
milano incendio cornaredo
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Un grosso incendio ha colpito la Polirecuperi di Cornaredo: in fiamme 2mila metri quadri di rifiuti. È il secondo rogo in pochi giorno, dopo quello avvenuto nella sede di Bartolini
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Nuovo incendio alle porte di Milano, dove un rogo ha interessato nel pomeriggio un’area della «Polirecuperi» di Cornaredo, azienda specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili. Le fiamme sono divampate intorno alle 17.30 in via Galilei 63 e hanno coinvolto cumuli di materiale stoccato all’interno del sito, per una superficie complessiva di circa 2mila metri quadrati. L’emergenza arriva a pochi giorni dal rogo che aveva colpito la sede Bartolini a Milano, provocato da un pacco contenente batterie al litio.

«Tenete chiuse le finestre»

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate con sei mezzi dai distaccamenti di Rho, Legnano, Corbetta e Inveruno. I soccorritori sono riusciti a circoscrivere l’incendio in breve tempo e hanno quindi avviato le operazioni di bonifica dell’area. «Non risultano persone coinvolte e non sono al momento chiare le cause che hanno scatenato l’incendio», hanno fatto sapere i vigili del fuoco. A Cornaredo, il sindaco Corrado D’Urbano ha invitato i residenti delle zone vicine a mantenere chiuse le finestre fino al completo spegnimento dell’incendio.

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