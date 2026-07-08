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Milano, grosso incendio nel deposito Bartolini: la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza – I video

08 Luglio 2026 - 20:33 Alba Romano
Il rogo è divampato alle 19.30 all'interno di un deposito di logistica del quartiere Bovisa. Sul posto i vigili del fuoco con le prime cinque squadre
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Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 19:30 di oggi, mercoledì 8 luglio, in un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni. Cinque squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo lombardo stanno intervenendo sul luogo da cui si è alzata una alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Le operazioni di spegnimento sono complesse. Al momento non risultano feriti o intossicati.

Le prime ricostruzioni

Le fiamme stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito. Al momento non è coinvolta dal rogo la palazzina degli uffici. Secondo le prime informazioni, scrive il Corriere della Sera, il rogo sarebbe partito da un container per poi propagarsi rapidamente all’area in cui erano stoccate le merci e i pacchi pronti per essere consegnati. La colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo della città ha rapidamente fatto scattare l’allarme sui social.

ANSA/VIGILI DEL FUOCO | Incendio scoppiato in un capannone di Bartolini, Milano, 8 luglio 2026
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