Scoppia un incendio all’Ospedale del Mare di Napoli, non ci sono feriti- Il video

Fiamme all’Ospedale del Mare di Napoli: a prendere fuoco una parete di coibentazione all’esterno dell’edificio. L’incendio è stato domato dopo l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con tre squadre e una quarantina di uomini. Non si registrano feriti ma per precauzione i pazienti di alcuni reparti, sugli otto piani di cui si compone la struttura, sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti all’interno dell’ospedale. «Fortunatamente al momento non risultano feriti – ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani – Ringrazio di cuore i Vigili del Fuoco che sono in azione per domare le fiamme e tutto il personale medico sanitario che si sta prendendo cura dei pazienti ricoverati».

Secondo le prime verifiche, le fiamme sono partite da alcune pedane di legno accatastate lungo una parte del perimetro dell’ospedale. Da lì a poco il fuoco si è propagato sulla facciata nell’area est del complesso ospedaliero, avvolgendo i pannelli esterni. Tra i reparti evacuati per precauzione, perché dotati di dispositivi per la produzione di ossigeno, ci sono il Pronto soccorso e la Medicina d’urgenza.