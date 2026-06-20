Un’italiana morta in vacanza a Santo Domingo, l’incendio al resort e la fuga in spiaggia fatale – Il video

Previsto un volo di rientro a Verona per 130 italiani. La vittima era riuscita a scappare dall'hotel in fiamme e si è rifugiata sulla spiaggia, dove pensava di essere al sicuro

Una donna italiana ha perso la vita nell’incendio che ha devastato un resort della zona di Bayahibe, nella Repubblica Dominicana. Il decesso stato confermato all’ambasciatore d’Italia direttamente dalle autorità di Santo Domingo, mentre la Farnesina conferma che la donna, identificata per ora con le sole iniziali F.V., è rimasta coinvolta nell’evacuazione della struttura mentre stavano divampando le fiamme.

Cosa è successo: la fuga in spiaggia e il monossido di carbonio

Stando alla ricostruzione diffusa dal ministero degli Esteri, la vittima era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme agli altri ospiti dell’albergo e si era rifugiata sulla spiaggia, dove sembrava lontana dal pericolo. Proprio lì però è stata investita da un’ondata di fumo arrivata dal punto in cui l’incendio era ancora attivo. La donna ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale a bordo di un’auto privata, dove però non c’è stato nulla da fare.

L’intervento della Farnesina e il volo di rientro per Verona

Sul posto si trovano l’ambasciatore Sergio Maffettone e i funzionari della rappresentanza diplomatica italiana, che in ospedale hanno incontrato il marito di F.V. e gli stanno offrendo assistenza insieme ai responsabili del resort. Il Corriere riferisce che per oggi 20 giugno è già in programma un primo volo di rientro con destinazione Verona per 130 italiani, mentre l’ambasciata ha attivato un’unità di emergenza dedicata al rilascio di documenti di viaggio per chi ha perso il passaporto fra le fiamme.

Intanto il governo dominicano ha mandato sul luogo del disastro il capo della protezione civile e due ministri, con riunioni operative già avviate insieme alla diplomazia italiana e ai gestori della struttura. Al momento, segnala la Farnesina, non risultano altre vittime direttamente o indirettamente collegate al rogo, ma le verifiche sulle condizioni degli altri italiani in zona sono ancora in corso.