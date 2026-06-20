Chi era Francesca Valentino, l’italiana morta a Santo Domingo: la nuova vita in Tv, il rientro con due figlie e l’ultima vacanza

Aveva lasciato tutto per andare a vivere proprio nella Repubblica Dominicana, dove aveva conosciuto suo marito. Il ritorno a Caserta e le due figlie rimaste con il papà

Non aveva ancora compiuto 46 anni Francesca Valentino, morta a Santo Domingo travolta dal fumo dell’incendio che ha devastato il resort Viva Wyndham Dominicus Beach, dove stava trascorrendo le vacanze. Casertana, nata nel luglio del 1980, aveva alle spalle una vita ricca di città, incontri e ripartenze.Dopo anni a Roma come insegnante di danza e diverse apparizioni in programmi televisivi, spiega Repubblica, aveva mollato tutto per trasferirsi nei Caraibi. Il suo addio all’Italia era stato raccontato anche in una trasmissione di Sky Uno in cui, insieme al fratello, aveva annunciato la scelta di vivere a Bayahibe, piccolo villaggio di pescatori della Repubblica Dominicana.

Il ritorno a Caserta, il marito e le due figlie

Proprio a Bayahibe, Francesca aveva costruito la sua famiglia: sposata da dieci anni, mamma di due bambine, da qualche tempo aveva però deciso di rientrare a Caserta. Là aveva avviato un bed & breakfast nel centro della città. I legami con la Repubblica Dominicana erano rimasti saldi, tanto da spingerla a tornarci in vacanza per riabbracciare gli affetti lasciati oltreoceano. Il giorno prima della tragedia, racconta Repubblica, aveva pubblicato su Facebook una foto delle figlie, accolta dagli amici con battute affettuose su quelle che ormai chiamavano «le piccole dominicane di Caserta». Anche la donna avrebbe perso la madre da giovanissima, un lutto che si era portata dentro per tutta la vita.

L’incendio al resort e l’ultima vacanza

L’ultima vacanza si è trasformata in tragedia all’alba di sabato, quando le fiamme hanno aggredito alcune aree comuni della struttura di Bayahibe. Secondo la ricostruzione delle autorità dominicane, Francesca era riuscita a mettersi in salvo sulla spiaggia insieme agli altri ospiti durante l’evacuazione, ma è stata investita da un’ondata di fumo che le ha provocato una crisi respiratoria per inalazione di monossido di carbonio. Soccorsa e trasportata d’urgenza in un centro sanitario di La Romana, è morta per le complicazioni legate, secondo un primo referto, all’esposizione ai fumi. La Farnesina ha fatto sapere che nel resort si trovavano 285 italiani seguiti da Alpitour e che gli evacuati sono stati quasi 1.700; l’ambasciatore ha incontrato in ospedale il marito della donna per offrire l’assistenza diplomatica.