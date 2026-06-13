Venezia, la trappola dei facchini abusivi: valigie restituite ai turisti solo sotto minaccia e in cambio di soldi. 4 arresti

Ecco come funziona la tecnica per avere soldi dai turisti che ha messo nei guai quattro uomini tra i 25 e i 54 anni

Quattro facchini abusivi accusati di rapine ed estorsioni ai danni dei turisti sono stati raggiunti da misure cautelari nell’ambito di un’operazione della squadra mobile della questura di Venezia, coordinata dalla procura lagunare. Tre degli indagati, tutti uomini di età compresa tra i 25 e i 54 anni, sono già stati condotti nel carcere di Santa Maria Maggiore, mentre un quarto risulta ancora ricercato. Le accuse contestate, a vario titolo, sono di estorsione consumata e tentata e rapina, tutte aggravate. L’attività investigativa, infatti, ha portato all’emissione di due distinti provvedimenti cautelari, come riferisce il Corriere della Sera.

Come funzionava la tecnica per avere soldi dai turisti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero preso sistematicamente di mira turisti provenienti dall’Est asiatico e dal Medio Oriente nelle aree di maggiore afflusso, in particolare sul ponte Calatrava e nei pressi della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Le vittime, spesso anziani o donne, venivano avvicinate e private dei bagagli, che i facchini afferravano anche contro la loro volontà per poi trasportarli oltre il ponte o lungo le scale della stazione. La restituzione delle valigie ai turisti avveniva soltanto dietro pagamento di somme imposte dagli stessi porter, con intimidazioni e pressioni psicologiche.

Le estorsioni emerse nelle indagini

Le indagini hanno documentato, tra gli altri episodi, una tentata estorsione e un’estorsione ai danni di due turisti israeliani il 21 febbraio scorso, una rapina nei confronti di un visitatore giapponese il 23 febbraio e un’ulteriore tentata estorsione seguita da rapina ai danni di due cittadini giapponesi il 10 marzo.

La rapina sul treno

A uno degli arrestati e a un altro facchino abusivo viene inoltre contestata una rapina commessa il 24 gennaio a bordo di un treno fermo nella stazione di Venezia Santa Lucia, episodio che ha dato origine a una seconda misura cautelare richiesta dalla procura e notificata dalla polizia ferroviaria.

Foto di copertina da archivio