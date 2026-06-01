La mamma borseggiatrice latitante da 6 anni arrestata a scuola dei figli

Sevila Cizmic deve scontare quasi dieci anni di carcere. Ora è a Rebibbia

Sevila Cizmic ha messo a segno una serie di borseggi a Milano. Ma ha sette figli. E tra un colpo e l’altro rimaneva incinta. Così ha evitato di finire in carcere per anni. Nata a Roma nel 1988, alla fine però in galera ci è finita. Perché negli ultimi sei anni si era data alla latitanza. Ma i carabinieri l’hanno trovata mentre portava i figli a scuola ad Acilia. E adesso ha nove anni e sei mesi da scontare.

Le indagini

Secondo Il Messaggero, che oggi racconta la sua storia, Sevila Cizmic era ricercata in tutta Italia. La 38enne nata a Roma si era trasferita al Nord dopo aver vissuto nel campo rom di vicolo Savina. Figlai di un capo dell’insediamento, aveva contatti telefonici con il padre e il marito. Nell’ultimo anno e mezzo i carabinieri di San Paolo e Trastevere hanno ripreso a controllare i luoghi in cui poteva nascondersi. Effettuando anche censimenti a sorpresa e controlli casuali. Gli investigatori hanno anche controllato con discrezione i movimenti del marito di Sevila. Senza riuscire a trovarla. Probabilmente lei viveva a Castel Romano. La mattina del 28 maggio se la sono trovata davanti mentre aspettava fuori scuola due dei suoi figli.

La consegna

Hanno atteso che la donna salutasse i bambini di 8 e 11 anni e si allontanasse dai cancelli, poi l’hanno avvicinata con discrezione. Lei ha salutato il marito dopo aver riaccompagnato a casa i figli e si è consegnata. Ora è a Rebibbia.