Milano, maestro arrestato in flagranza mentre abusa due bambini. L’allarme dei genitori e i sospetti su altre 4 vittime

L'insegnante ha 30 anni ed è stato interrogato. I minori dovranno essere ascoltati in condizioni protette

Un insegnante di una scuola elementare dell’hinterland milanese è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di alcuni alunni. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Milano. Secondo quanto ricostruito, il docente ha 30 anni ed è finito in carcere dopo che i carabinieri avrebbero accertato in presa diretta episodi di molestie ai danni di due bambini durante l’orario scolastico.

L’indagine partita dai genitori

L’inchiesta, tuttora in corso, sarebbe partita meno di un mese fa in seguito alle segnalazioni presentate ai carabinieri dai genitori di alcuni alunni. I bambini avrebbero raccontato in famiglia quanto accaduto in classe, riferendo presunti comportamenti inappropriati da parte dell’insegnante e i tentativi di opporsi e difendersi. Le attività investigative si sono sviluppate in tempi molto rapidi. Gli accertamenti svolti dai carabinieri della stazione competente avrebbero consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dalla Procura per intervenire in questi giorni. Alla luce di quanto osservato dagli investigatori, le pm hanno disposto l’arresto senza attendere ulteriori riscontri.

I presunti abusi su altri 4 alunni

Oltre ai due minori per i quali è stata contestata la flagranza, gli inquirenti sospettano che possano esserci almeno altri quattro bambini rimasti vittime di comportamenti simili. Si tratta tuttavia di una circostanza ancora al vaglio degli investigatori e che dovrà trovare conferma nel prosieguo delle indagini.

L’indagine

Nel pomeriggio di oggi, il professore è comparso davanti alla giudice per le indagini preliminari Angelica Cardi per l’interrogatorio di garanzia. Spetterà ora al gip decidere sulla convalida dell’arresto e sulle eventuali misure cautelari. I minori coinvolti saranno ascoltati, non appena le loro condizioni lo consentiranno, attraverso l’incidente probatorio, lo strumento previsto dall’ordinamento per raccogliere le testimonianze dei bambini in un contesto protetto e utilizzabile successivamente nel processo. Mentre le accuse mosse all’insegnante dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario.