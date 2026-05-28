«Dateli a noi», due ladri bloccati in una villa che volevano svaligiare. Fuori c’è la folla inferocita: salvati dai carabinieri – Il video

In fuga un terzo complice, che ha presto capito quanto si stesse mettendo male la situazione fuori dalla casa a Merine, nel Salento. L'assedio e la trattativa per evitare il linciaggio dei due ladri

Quando si è sparsa la voce che due ladri erano rimasti bloccati all’interno di una villa che stavano derubando, si è radunata una folla inferocita all’esterno dell’abitazione a Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce. Come mostrano alcuni video sui social, intorno alle 20 di mercoledì 27 maggio 2026 due uomini sono stati sorpresi nel giardino della villa, mentre stavano per mettere a segno il colpo. Come ricostruito da Claudio Tadicini sul Corriere del Mezzogiorno, i due sono stati scoperti e si sono barricati all’interno della casa, nel tentaivo di salvarsi dalla folla che intanto cresceva all’esterno. I due sono rimasti bloccati per ore. Addosso avevano ancora alcuni arnesi da scasso, poi sequestrati dai carabinieri.

Folla inferocita sotto casa: «Lasciateli a noi»

La folla sempre più nutrita era decisa a «farsi giustizia» da sola, con qualcuno che gridava ai militari di lasciare i due malviventi a loro. Il clima, racconta Francesca Pastore sul Messaggero, è degenerato in fretta, complice una lunga scia di furti che negli ultimi mesi ha colpito i paesini della zona. «Siamo esasperati, chiediamo più controlli», ha detto un residente.

L’intervento dei carabinieri e la caccia al terzo complice

A evitare il peggio è stato l’arrivo in massa dei carabinieri, che con i rinforzi hanno allestito un cordone di sicurezza attorno all’edificio, impedendo qualsiasi contatto tra i sospettati e i residenti. Dopo diverse ore di trattative e presidio, i militari sono riusciti a portare fuori i due uomini e a condurli in caserma. Per entrambi è scattata la denuncia per tentato furto e possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Le indagini, riferisce ancora il Corriere del Mezzogiorno, sono ora concentrate su un terzo complice, che avrebbe fatto da palo all’esterno e si sarebbe dileguato non appena ha capito che il colpo stava prendendo una piega molto pericolosa.