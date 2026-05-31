Daniela Santanchè riparte dalla Versilia, la festa esclusiva al «Twiga 2» con Ignazio La Russa e tanti amici vip

Insieme al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo, l'ex ministra del Turismo ha inaugurato il «Tala Beach», stabilimento balneare che punta a raccogliere l'eredità del «Twiga», il locale che anni fa aveva fondato con Flavio Briatore

Tolte le vesti da ministra del Turismo, Daniela Santanchè riparte dalla Versilia. Da un nuovo progetto imprenditoriale sul mare. Insieme al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo ha inaugurato il «Tala Beach», stabilimento balneare che punta a raccogliere l’eredità del «Twiga», il locale che anni fa aveva fondato con Flavio Briatore. Stesso gusto per il lusso e la mondanità, ma con una proposta che promette «di essere più accessibile».

Chi era presente al party d’apertura?

Per il debutto ufficiale, a mezzanotte di sabato le luci del nuovo beach club – scrive il Messaggero – hanno illuminato il litorale versiliese. Alla grand opening hanno partecipato centinaia di invitati, tra imprenditori, volti noti e amici della politica. Santanchè, in un lungo abito fucsia firmato Ferragamo, accoglie personalmente gli ospiti tra i tavoli della cena sotto le stelle. Tra i presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e l’ex governatore della Liguria Giovanni Toti, da tempo tra i suoi amici più stretti. Archiviati, almeno pubblicamente, pure i dissapori con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, emersi al momento delle dimissioni dal governo e culminati in una lettera dai toni tutt’altro che concilianti. «Con Giorgia Meloni i rapporti sono ottimi. È prima di tutto un’amica», ha assicurato Santanchè all’inviato del Corriere della Sera.

Dove si trova il nuovo Beach club e quali sono i prezzi

Il «Tala Beach» sorge nell’area degli ex bagni Felice e Genzianella, rilevati da Kunz d’Asburgo. Un’operazione che aveva fatto discutere già nei mesi precedenti all’inaugurazione, tanto che uno dei precedenti proprietari di uno degli stabilimenti aveva affidato al Fatto Quotidiano il proprio sfogo sulla cessione. Ma ora l’obiettivo della coppia è creare un «salotto sul mare», con particolare attenzione ai materiali, agli arredi e all’accoglienza, senza rinunciare alla tradizione degli storici stabilimenti della costa toscana. Quanto ai prezzi, una tenda stagionale costa 12 mila euro. Una cifra elevata, ma che in Versilia viene considerata competitiva: al «Twiga», oggi di proprietà della famiglia Del Vecchio, i prezzi per la stagione partono infatti da circa 16 mila euro.

Foto copertina: ANSA/LUCA ZENNARO/NPK | Il presidente del Senato Ignazio La Russa e l’ex ministra del turismo Daniela Santanchè, durante i panel di Portofino Talks, Portofino, 19 settembre 2025