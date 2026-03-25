Dimissioni nel governo, Santanchè al ministero, l’opposizione deposita la mozione di sfiducia – La diretta

Il capogruppo di FdI al Senato, Malan: «La ministra seguirà le indicazioni della premier»

A due giorni dall’esito del Referendum sulla giustizia che ha decretato una sonora sconfitta per la riforma voluta dal governo Meloni non accennano a placarsi le tensioni interne alla maggioranza. Ieri sono arrivate le dimissioni di Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Oggi i fari sono puntati sulla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, alla quale la stessa premier Meloni ha chiesto pubblicamente un passo indietro.