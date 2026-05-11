Sondaggio Swg, stabili i partiti del governo, cresce di poco Lega e Pd. La percentuale di aumento più alta è per Vannacci

Continua a crescere Futuro Nazionale. Tutte le preferenze degli italiani se si votasse oggi 11 maggio

Stabili i partiti di governo nei nuovi sondaggi Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia e Forza Italia. In salita il Partito Democratico +0,2% e la Lega +0,1%. Scende Movimento 5 Stelle -0,2% e Verdi e Sinistra -0,1%.

Nei partiti più piccoli sale ancora Futuro Nazionale +0,3% e Italia Viva +0,1%. In diminuzione dello 0,1% Azione, Noi Moderati, Più Europa e Altre Liste. In calo anche la percentuale di chi non si esprime -1%.













