Tensione nel governo dopo il voto, l’addio di Delmastro e Bartolozzi. Il Corriere: «Santanché in bilico», ma il suo ministero smentisce

La ministra del Turismo avrebbe subito il pressing del suo stesso partito. Ma resta al suo posto

Due addii in poche ore al governo di Giorgia Meloni. Lascia il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, avvocato e amico personale della premier, e fa la stassa scelta la capo gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi. Un clima che aveva reso credibile che a fare valutazioni analoghe potesse essere anche la ministra del Turismo, Daniela Santanché, coinvolta in ben tre fascicoli di indagine. Ad accreditare questa ipotesi l’edizione on line del Corriere della Sera ma dal suo ministero smentiscono con forza: «Sta lavorando ha altre riunioni in programma anche domani», fanno sapere ad Open.

Le inchieste che la riguardano

Santanché è indagata dalla procura di Milano per bancarotta nell’ambito del fallimento di Bioera Spa, società di cui è stata presidente fino al 2021. C’è poi una seconda inchiesta per bancarotta e quella per truffa aggravata ai danni dell’INPS su Visibilia. Lei però, anche quando chiamata a spiegare la sua posizione nelle aule del parlamento, si è sempre difesa con forza, parlando di macchinazioni nei suoi confronti e del buon operato nel settore del Turismo. La discussione sul suo ruolo ci sarebbe effettivamente stata, confermano ambienti di FdI ad Open, anche con la premier Meloni, ma la ministra avrebbe insistito sul fatto che non intende fare passi indietro.

Nel pomeriggio di oggi, 24 marzo, dopo alcune indiscrezioni hanno scelto di lasciare anche Bartolozzi e Delmastro. Il secondo ha deciso di rilasciare anche una dichiarazione alla stampa difendendosi e dicendosi tranquillo per l’inchiesta che, pur non coinvolgendolo direttamente per ora, riguarda l’intestazione fittizia di beni da parte della sua socia in affari, figlia di un prestanome della Camorra: «Ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio