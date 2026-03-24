Giusi Bartolozzi si è dimessa, se ne va la capo gabinetto del ministro Nordio

Il passo indietro dall'incarico che ricopriva dal 2024

Secondo quanto appreso da Open Giusi Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capo di gabinetto del ministero della Giustizia, che ricopriva dal 19 marzo 2024. La notizia arriva mentre si valutano le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia.

Da Al Masri alla polemica del referendum

L’ultimo periodo dell’incarico di Giusi Bartolozzi non è stato molto sereno. Risultò indagata dalla Procura di Roma con l’accusa di aver fornito false informazioni ai pubblici ministeri (art. 371-bis c.p.) riguardo alla liberazione del cittadino libico Almasri. L’avviso di conclusione delle indagini le è stato notificato a fine febbraio 2026. Nel marzo 2026 è finita di nuovo al centro delle polemiche perché durante un dibattito televisivo sul referendum sulla giustizia, ha definito la magistratura un «plotone di esecuzione» e invitando al voto del sì per «toglierla di mezzo». È stata deputata alla Camera tra il 2018 e il 2022, eletta con Forza Italia, per poi passare al gruppo misto prima della fine della legislatura.

(in aggiornamento)