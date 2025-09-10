Almasri, l’ipotesi del conflitto di attribuzioni per bloccare l’inchiesta su Giusi Bartolozzi

Il presidente della giunta per le autorizzazioni: «Il caso al momento non esiste»

La giunta per le autorizzazioni della Camera che dovrà istruire la pratica per i ministri indagati sul caso del torturatore libico Almasri, si è aperta tra le tensioni. In programma c’era la relazione di Federico Gianassi, del Partito democratico, nominato dal presidente Doris Devi (Avs). Ma al di là delle valutazioni di merito sulle accuse per Nordio, Piantedosi e Mantovano, tutti sotto indagine del tribunale dei ministri per aver rimpatriato il militare libico ricercato dalla Corte penale internazionale dell’Aja, il tema di scontro si è spostato sulla capo di gabinetto del ministero di via Arenula, Giusi Bartolozzi, indagata dalla procura di Roma per false informazioni all’autorità giudiziaria, come si è appreso ieri. E sulla possibilità di tutelarla.

«Il caso Bartolozzi non esiste»

Bartolozzi, che secondo l’accusa avrebbe mentito nella fase istruttoria dell’inchiesta, quando era semplice testimone della vicenda Almasri (che lei stessa avrebbe gestito in più passaggi) è accusata di false informazioni ma non «in connessione» con i ministri e quindi, almeno secondo l’attuale impianto accusatorio, sarà eventualmente giudicata dal tribunale ordinario e senza passare per la giunta per le autorizzazioni o per il voto della Camera, come invece accada per Alfredo Mantovano, che ministro non è (ma sottosegretario) ma avrebbe agito in connessione con i ministri. «Il caso Bartolozzi al momento non esiste» ha specificato il presidente della commissione, Doris Devi: «Non abbiamo atti, non è di nostra competenza e quindi non ce ne occupiamo. Ci occuperemo solo dei ministri citati fascicolo che ci è stato inviato». Il problema però c’è, dice la maggioranza, e in particolare da Fratelli d’Italia è stato sollevato il caso con la richiesta di fare ulteriori approfondimenti per capire se ci sia una connessione tra i diversi reati o l’ipotesi che il tribunale dei ministri voglia mandare una nuova richiesta per lei.

Il conflitto di attribuzione

Il primo passo per un eventuale scudo per Bartolozzi, e cioè per ottenere che sia protetta come i ministri dal voto dell’Aula, sarebbe fare un conflitto di attribuzioni con il tribunale dei ministri davanti alla Corte costituzionale. Sostenendo che la capo di gabinetto deve essere appunto giudicata «in connessione» e non aver connesso i due reati è stato un modo di entrare nelle prerogative del Parlamento. Il caso correrebbe comunque in parallelo a quello di Nordio e gli altri, ma la magistrata vedrebbe i tempi del giudizio allungarsi. E di molto.