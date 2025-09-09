Caso Almasri, indagata Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro Nordio: «False dichiarazioni ai pm»

Secondo il Tribunale dei ministri, avrebbe fornito «una ricostruzione inattendibile e mendace»

Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma per false dichiarazioni al pm nell’ambito del caso di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall’Italia lo scorso gennaio. Bartolozzi, ex parlamentare di Forza Italia, era stata ascoltata dal Tribunale dei ministri per il procedimento in cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, deve rispondere di omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

«Dichiarazioni false»

Secondo il Tribunale, la ricostruzione del capo di Gabinetto era «una versione da ritenere sotto diversi profili inattendibile e, anzi, mendace». Lo scorso mese, la stessa magistratura, aveva inviato alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro Matteo Piantedosi.