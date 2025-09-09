Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICACarlo NordioInchiesteLibiaNajem Osama Almasri

Caso Almasri, indagata Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro Nordio: «False dichiarazioni ai pm»

09 Settembre 2025 - 14:45 Ugo Milano
embed
giusi bartolozzi
giusi bartolozzi
Secondo il Tribunale dei ministri, avrebbe fornito «una ricostruzione inattendibile e mendace»

Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma per false dichiarazioni al pm nell’ambito del caso di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall’Italia lo scorso gennaio. Bartolozzi, ex parlamentare di Forza Italia, era stata ascoltata dal Tribunale dei ministri per il procedimento in cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, deve rispondere di omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

«Dichiarazioni false»

Secondo il Tribunale, la ricostruzione del capo di Gabinetto era «una versione da ritenere sotto diversi profili inattendibile e, anzi, mendace». Lo scorso mese, la stessa magistratura, aveva inviato alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro Matteo Piantedosi.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni mette tutti a tacere: «Ho regalato a mia figlia un weekend a New York su un volo di linea. Querelo chi insinua altro»

2.

I manager stravedono per Meloni, gelo a Cernobbio per Schlein, Renzi e Calenda – Il sondaggio

3.

Michele Emiliano diventa papà per la quarta volta a 66 anni: come si chiama la nuova figlia del governatore della Puglia

4.

Elezioni regionali, tutte le date e i candidati in corsa per la tornata autunnale. Sette le regioni al voto

5.

L’assenza di Meloni dagli impegni istituzionali del weekend non passa inosservata. E Italia Viva insinua: «Vacanze in Puglia o volo di Stato per New York?»

leggi anche
osama almasri
POLITICA

Caso Almasri, entro fine mese il primo voto del Parlamento sul processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano. Ecco cosa succederà

Di Sara Menafra
giorgia meloni almasri alice paese meraviglie
ATTUALITÀ

La furia di Meloni sul caso Almasri: «Non sono Alice nel Paese delle Meraviglie»

Di Alessandro D’Amato
carlo nordio alfredo mantovano matteo piantedosi
POLITICA

Omissione, peculato, favoreggiamento: le accuse a Nordio, Mantovano e Piantedosi per il caso Almasri

Di Alessandro D’Amato
almasri-governo-giorgia-meloni-carlo-nordio
POLITICA

Caso Almasri, il Tribunale chiede il processo per Nordio e Piantedosi e archivia Meloni. L’ira della premier: «Assurdo, giudichino anche me»

Di Ugo Milano
carlo nordio
POLITICA

Nordio: «I magistrati sul referendum per la separazione delle carriere rischiano un’umiliazione»

Di Ugo Milano
POLITICA

Felice Casson si ricorda di Carlo Nordio: «Forse ha dimenticato la sua storia»

Di Alba Romano
POLITICA

L’Anm e la lettera (del ’94) con Nordio contrario alla separazione delle carriere. Il ministro: «Cambiai, dopo il suicidio di un indagato»

Di Stefania Carboni
Matteo Salvini
POLITICA

Open Arms, la Procura di Palermo contro l’assoluzione di Salvini: ricorso in Cassazione. Nordio: «Non è da Paese civile»

Di Valentina Romagnoli
proteste-separazione-cdm-carriere-riforma
POLITICA

Il Senato approva la separazione delle carriere dei magistrati: proteste in aula. Meloni: «Verso una giustizia più equa»

Di Ugo Milano