Ultime notizie Delitto di GarlascoEurovision Song ContestJannik SinnerMaldiveModena
POLITICACamera dei deputatiGoverno MeloniRoberto OcchiutoVideo

Il segreto della sottosegretaria compagna nella vita di Occhiuto (avviso ai deputati: meglio non attaccarla…) – Il video

18 Maggio 2026 - 10:37 Alba Romano
Matilde Siracusano è tornata a indossare i guantoni a Messina. Dalla sua passione per lo sport è nato il progetto “Alleniamoci al rispetto”, promosso in collaborazione con il ministero per lo Sport e il ministero dell’Istruzione
Google Preferred Site

Dietro il profilo istituzionale e le dinamiche parlamentari, c’è un lato di Matilde Siracusano – sottosegretaria e compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto – che forse non tutti a Montecitorio conoscono. Una cosa però è certa: meglio non provocarla troppo. Anche perché, oltre alla politica, nella sua vita c’è anche il ring.

Il post sui social e il ritorno sul ring

Siracusano è tornata a indossare i guantoni a Messina, città alla quale è profondamente legata. Lo ha confermato lei stessa con un video pubblicato sui suoi canali Instagram. «Sul ring, con il cuore», ha scritto sui social raccontando l’emozione di partecipare allo “Sho Gun Fight Memorial Crisafulli”, evento dedicato al Gran Maestro Giuseppe Crisafulli, considerato uno dei pionieri delle arti marziali messinesi. Accanto al suo maestro storico di kick boxing, Orazio Crisafulli, la sottosegretaria ai rapporti con il parlamento è tornata a respirare l’atmosfera della palestra e delle competizioni. E il messaggio, tra le righe, è sembrato piuttosto chiaro. Dietro il sorriso e l’eleganza istituzionale c’è anche disciplina, allenamento e capacità di resistere ai colpi. Politici e non.

«Lo sport può cambiare le cose»

La sottosegretaria ha spiegato come il ring rappresenti «una palestra di vita», un luogo dove si impara a superare la fatica, i limiti e perfino i momenti più duri. Valori che, in effetti, possono tornare utili anche nei corridoi del Parlamento. Le discipline da combattimento, ha sottolineato, insegnano rispetto dell’avversario, autocontrollo e lealtà. Non solo sport, dunque, ma anche educazione e crescita personale. Da qui nasce il progetto «Alleniamoci al rispetto», promosso insieme a Sport e Salute, al ministero per lo Sport e i Giovani e al ministero dell’Istruzione e del Merito per contrastare bullismo, cyberbullismo e violenza di genere nelle scuole. «Lo sport può cambiare le cose, e io ci credo», conclude.

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’idea della Lega, dopo l’attacco a Modena: «Revoca del permesso di soggiorno per chi delinque». Tajani frena: «Ma il fermato è italiano»

2.

Auto sulla folla a Modena, la Lega: «Altro che ius soli, ora permessi di soggiorno revocabili». Da Meloni a Schlein, le reazioni dei leader

3.

Giorgia Meloni ha smesso di fumare. Il Foglio: «Ha abbandonato le sue Vogue»

4.

Attenzione a Dibba: secondo Libero potrebbe fondare un movimento per le prossime elezioni (corteggiando Albanese e Di Matteo)

5.

I ministri con l’amante e la Regola del Trenta

leggi anche
Giacomo Bongiorni e il 17enne promessa della boxe
ATTUALITÀ

Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a Massa

Di Giovanni Ruggiero
pugilae-riammessa-categoria-femminile
SPORT

Lin Yu-Ting torna sul ring, il via libera a competere nella categoria femminile di boxe. Era finita al centro delle polemiche con Imane Khelif

Di Anna Clarissa Mendi
imane khelif lascia la boxe.jpg
SPORT

Imane Khelif, i trattamenti ormonali e il testosterone a 0: «Pronta per le prossime Olimpiadi»

Di Alba Romano
anthony joshua incidente nigeria ospedale
SPORT

Anthony Joshua si schianta in auto contro un camion, due morti e diversi feriti in Nigeria: il pugile è stato portato d’urgenza in ospedale – I video

Di Ugo Milano
conor-mcgregor-matrimonio-vaticano-polemiche
CULTURA & SPETTACOLO

Conor McGregor si è sposato in Vaticano: le nozze segrete con la storica fidanzata Dee Devlin. Ma la Santa Sede non approva

Di Ugo Milano