Conor McGregor si è sposato in Vaticano: le nozze segrete con la storica fidanzata Dee Devlin. Ma la Santa Sede non approva

14 Dicembre 2025 - 15:24 Ugo Milano
Negli anni, il campione di Mma è stato oggetto di diverse polemiche per risse fuori dal ring e commenti sessisti e razzisti

Si è celebrato nel massimo riserbo il matrimonio tra Conor McGregor, uno dei più famosi lottatori di Mma, e Dee Devlin, sua storica fidanzata. A fare da cornice alle nozze è la Città del Vaticano, un dettaglio che ha reso ancora più inaspettata la notizia, mai preannunciata dai due diretti interessati. I due, spiega il sito di gossip americano Tmz, hanno preferito mantenere tutto segreto per non attirare occhi indiscreti. Eppure, c’è qualcuno a cui il matrimonio non è andato a genio: il Vaticano.

La riluttanza del Vaticano

La Santa Sede, secondo quanto riporta l’Irish Independent, avrebbe espresso riluttanza sull’unione del lottatore e della sua consorte. Negli anni, McGregor ha messo in mostra le sue doti anche al di fuori del ring, per esempio quando nel 2021 si scontrò in una rissa con Francesco Facchinetti a Roma. Il campione di Mma, che non disputa un match dal 2021, negli anni ha ricevuto diverse critiche anche per una serie di commenti razzisti e sessisti pubblicati sui social.

Il matrimonio tra McGregor e Dee Devlin

Tutte queste controverse hanno fatto storcere il naso alla Chiesa, ma non abbastanza per impedire il matrimonio tra Conor McGregor e Dee Devlin, che stanno insieme da circa diciassette anni. I due si sono conosciuti in un night club di Dublino nel 2008 e da allora non si sono più lasciati, neppure quando lui decise di abbandonare l’apprendistato da idraulico per sfondare nella Mma.

