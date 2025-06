Ostia, esplode una bomba davanti alla palestra Di Napoli. Il comico Enzo Salvi: «Una scena da guerra»

Residenti per strada e alcuni veicoli danneggiati. La denuncia sui social del comico Enzo Salvi: «Scene da guerra nel cuore della nostra città»

Intorno alle 2.30 della notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno una forte esplosione ha svegliato i residenti di Ostia. Una bomba confezionata a mano ha fatto saltare in aria l’ingresso della palestra dell’ex campione di pugilato Gianni Di Napoli. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la facciata del palazzo e alcuni veicoli parcheggiati per strada sono rimasti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia.

La denuncia social di «Er Cipolla»

Tra i primi a dare la notizia dell’esplosione in via delle Azzorre c’è il comico Enzo Salvi, noto come «Er Cipolla», che sui social pubblica alcuni video dei residenti scesi per strada dopo l’esplosione e scrive: «Noi a Ostia ci svegliamo con le bombe una scena da guerra… nel cuore della nostra città. Chi semina terrore tra la gente va fermato. Questo non è più un fatto di cronaca. È una vergogna. È una minaccia alla nostra sicurezza».

Le indagini

Sull’attacco alla palestra Di Napoli indagano la polizia e i vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto per assicurarsi che non ci fossero altri ordigni pronti a esplodere. Saranno decisivi i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.